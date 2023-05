Filhas de Gugu Liberato contam situação constrangedora com irmão mais velho: Ele zoava a gente porque é magro

29/05/2023 | 18:10



Em entrevista à colunista Mônica Bergamo, Marina e Sofia Liberato, filhas gêmeas de Gugu Liberato, desabafaram ao falar sobre a mãe, Rose Miriam, e o irmão, João Augusto. Atualmente, a família Liberato briga pela herança do apresentador, que morreu em 2019.

As gêmeas contaram para a jornalista que passavam por situações constrangedoras com o irmão mais velho, principalmente quando ele fazia comentários sobre elas estarem acima do peso.

- É irmão, né? Ele zoava a gente porque é magro, contou Sofia.

Sofia e Marina também comentaram sobre a relação com a mãe, Rose Miriam, que atualmente luta na Justiça para comprovar que estava em uma união estável com Gugu e merece ter acesso à herança.

- Além de nossa mãe, ela é nossa confidente, nosso porto seguro, tanto meu quanto dos meus irmãos. Nossa relação é de completo amor.