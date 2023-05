Benedict Cumberbatch tem casa invadida por homem armado com faca

29/05/2023 | 18:10



Que susto! O ator Benedict Cumberbatch, astro do filme Doutor Estranho e Sherlock, teve a sua casa, em Londres, invadida. As informações são do Daily Mail.

De acordo com o veículo, o invasor é chefe de um hotel luxuoso, chamado Jack Bissel, que entrou no local armado com uma faca após burlar a segurança. O autor da invasão fez diversas ameaças à família por meio de um comunicador, deixando todos assustados.

Uma fonte próxima ao astro conversou com o Daily Mail e afirmou que todos estavam - e estão - amedrontados:

- Ainda bem que ele não conseguiu avançar muito dentro da residência.

Vale pontuar que o ator é casado com a diretora Sophie Hunter, com que têm três filhos.

Ainda, de acordo com o veículo, o chef foi preso após a polícia encontrar seu DNA no comunicador usado para realizar ameaças, mas não revelou a sua motivação.