Técnico do Guarani quer usar semana livre para 'corrigir erros' na Série B

29/05/2023 | 17:30



Apesar de ter conquistado um ponto fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Bruno Pivetti não ficou totalmente satisfeito. Após o empate por 1 a 1 com o Tombense, ele revelou que aproveitará a semana livre para fazer correções.

"Tivemos um primeiro tempo com volume interessante e abrimos o placar com uma bola parada. Até o intervalo conseguimos controlar bem o adversário, mas temos alguns ajustes a fazer no gol deles. O cruzamento não pode sair e a bola não pode passar pelo primeiro homem. Vamos usar a semana para corrigir esses erros", disse o treinador.

O lance em questão aconteceu no segundo tempo, quando o Tombense empatou o jogo. Matheus Frizzo recebeu na esquerda e, mesmo marcado, conseguiu cruzar. Lucão não conseguiu cortar e a bola sobrou para Alex Sandro na segunda trave, que fez o gol.

Bruno Pivetti também não gostou nada da arbitragem e reclamou de um suposto pênalti não marcado. "O Guarani teve o terceiro pênalti a seu favor que não foi marcado. Teve um contra o Sport, um no dérbi e neste jogo foi algo vexatório não ter marcado, muito menos ter ido ao VAR. O Neilton tem as duas pernas chutadas, um pênalti claro."

Com o empate, terceiro seguido na Série B, o Guarani chegou a 15 pontos e aparece em oitavo lugar. O time volta a campo apenas no domingo, às 15h30, quando recebe o CRB, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela décima rodada.