Neymar Jr. anuncia cruzeiro e faz trocadilho com o nome: Ney em alto Mar

29/05/2023 | 17:10



Ao que parece, Neymar Jr. está apostando em novos projetos enquanto se recupera de uma cirurgia no tornozelo direito. Enquanto não volta aos campos, Ney decidiu organizar um cruzeiro que está programado para acontecer no final deste ano, entre os dias 26 e 29 de dezembro.

O anúncio foi feito através da conta do perfil oficial do site do jogador. No vídeo compartilhado para contar a novidade aos fãs, o menino Ney aparece usando uma roupa de capitão enquanto o nome do evento é revelado.

Brincalhão como sempre, Neymar decidiu fazer um trocadilho com o próprio nome. Isso porque o atleta chamou o cruzeiro de Ney em alto Mar. Já na legenda da publicação, ele escreveu:

Prepare-se. Vem aí o cruzeiro mais aguardado de todos os tempos. NEY EM ALTO MAR. De 26 a 29 de dezembro de 2023.