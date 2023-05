Facilitador de jogadas e força mental: saiba por que Renato Augusto é crucial no Corinthians

29/05/2023 | 17:00



O torcedor do Corinthians não via a hora de Renato Augusto voltar à equipe. O meio-campista estava fora desde o dia 6 de abril, quando machucou novamente o joelho direito, o mesmo que havia parado para tratar três semanas antes. Com o time em maus lençóis na Copa Libertadores e, até então, na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o camisa 8 é visto como peça-chave para fazer a equipe dar o salto de qualidade necessário para se reerguer e almejar voos mais altos na temporada. Mas afinal, por que Renato Augusto é tão importante para o Corinthians?

Aos 35 anos, Renato Augusto convive com problemas físicos desde que retornou ao futebol brasileiro, em 2021. Ao mesmo tempo, a sua presença em campo tem impacto direto no desempenho do Corinthians. No ano passado, o meia atuou em 50 das 72 partidas disputadas pela equipe do Parque São Jorge, contribuindo com cinco gols e oito assistências - o veterano jogou os 90 minutos em apenas 15 oportunidades. Foram 21 vitórias, 16 empates e 13 derrotas do time. Sem ele, os números foram satisfatórios: dez vitórias, sete empates e cinco derrotas. Ele tinha alguma esperança de jogar a Copa do Mundo do Catar, com Tite.

O problema é que, na atual temporada, o Corinthians tem números muito distintos com e sem Renato Augusto. Nas vezes que o veterano jogou, o Corinthians registrou oito vitórias e quatro empates. Não perdeu com ele em campo. Por outro lado, o retrospecto corintiano na ausência do meio-campista é de duas vitórias, quatro empates e dez derrotas.

Renato Augusto voltou ao time do Corinthians neste domingo, na vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense - a primeira vitória do time sob o comando de Luxemburgo em sete partidas. O meia jogou por apenas 17 minutos, mas teve participação importante. Quando o time estava sendo pressionado, o experiente jogador recebeu de costas uma bola espirrada de Fagner. Ele enxergou o lateral fazer a corrida do meio da defesa para o lado direito do ataque e rolou para o companheiro, que cruzou para Róger Guedes cabecear para as redes. O elenco não tem outro como ele.

"O Corinthians, praticamente com todos os últimos treinadores, sempre teve a estratégia de atrair a marcação para o lado esquerdo, onde o Renato acaba caindo um pouco mais. Quando ele recebe a bola, consegue girar o corpo e enxergar o campo inteiro de frente para atacar pelo lado direito com o Fagner", explica Gabriel Correa, analista de desempenho e coordenador de conteúdo da Footure. "O Renato acaba sendo um facilitador de jogadas porque é inteligente, dificilmente dá um passe enforcado, consegue proteger bem a bola sob pressão, atraindo ainda mais a marcação e liberando espaço. É talvez o jogador mais inteligente do time."

Outra característica marcante de Renato Augusto são os gols de fora da área. Na partida contra o Fluminense, mesmo tendo jogado poucos minutos, o meia fez questão de arriscar um chute colocado. Desde que retornou ao Corinthians, ele já marcou dez vezes, sendo oito em arremates de longa distância. O alto índice de acerto passa não apenas pela qualidade técnica do jogador, mas também pela capacidade de sempre estar bem posicionado para efetuar o chute, com o corpo pronto e equilibrado.

"Essa é uma questão de leitura do próprio jogador. Em quase todas essas oportunidades, o Renato faz o movimento de que vai entrar na grande área, com a defesa adversária acompanhando Yuri Alberto e Róger Guedes. Mas quando ele se aproxima do espaço, faz o caminho inverso, dando um ou dois passos para trás. Isso libera campo. Até a defesa adversária subir a marcação, o Renato já teve tempo e espaço para pensar na melhor finalização", explica Gabriel.

Ainda de acordo com o especialista, a estatística de o Corinthians não ter perdido com Renato Augusto em campo passa pela mentalidade do atleta, que costuma aparecer mais nos momentos difíceis do time. "É um atleta que suporta bem a pressão. O Corinthians é mais confiante com ele no jogo por ser um jogador inteligente e que transmite essa confiança para os outros. Vai muito além da função técnica e tática", diz.

Renato Augusto tem contrato com o Corinthians até o fim deste ano. O meia soma 210 jogos com a camisa corintiana, com 25 gols e três títulos: Brasileirão (2015), Paulista (2013) e Recopa (2013). Revelado nas categorias de base do Flamengo, também acumula passagens pelo Bayer Leverkusen (ALE) e Beijing Guoan (CHI). Foi medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, e fez parte do elenco da seleção que disputou a Copa do Mundo da Rússia.

Com a vitória deste domingo sobre o Fluminense, o Corinthians chegou aos oito pontos no Brasileirão e saiu da zona de rebaixamento. O time de Luxemburgo volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Atlético-MG pelo jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil. A equipe paulista tem a dura missão de reverter um placar adverso de 2 a 0 para conseguir a classificação. O jogo acontece às 21h30, na Neo Química Arena. Renato Augusto estará à disposição.