Sophia Raia cita nome de Bruna Marquezine enquanto brinca de adedonha com Enzo Celulari

29/05/2023 | 16:11



Sophia Raia entrou em ume trend do Tiktok e decidiu usar um dos filtros da plataforma para jogar adedonha - brincadeira em que uma letra é sorteada e o jogador precisa responder dentro de um determinado tempo palavras dentro das categorias fruta, uma celebridade, um país, uma marca e um animal. No entanto, uma das respostas chamou atenção e viralizou nas redes sociais.

Na hora de dizer o nome de uma celebridade, a filha de Claudia Raia citou Bruna Marquezine. Lembrando que a atriz é ex-namorada de seu irmão, ela virou a câmera do celular para mostrar a reação de Enzo Celulari, que permaneceu imóvel e apenas seguiu como se nada tivesse acontecido.

Descontraída, Sophia apenas deu risada e prosseguiu com o jogo. O vídeo foi publicado no TikTok e logo viralizou nas redes sociais, divertindo os internautas com a situação.