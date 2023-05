Halle Bailey vai ao cinema disfarçada assistir A Pequena Sereia

29/05/2023 | 16:11



Halle Bailey não perdeu a chance de curtir de pertinho a sua atuação em A Pequena Sereia. Recentemente, a atriz compartilhou nas redes sociais que foi disfarçada conferir a atração em um cinema nos Estados Unidos.

E não é que ninguém reconheceu a atriz? Pois bem, ela conseguiu comprar seu ingresso tranquilamente e entrou na sala sem muito alvoroço.

Para ter a experiência completa, Halle ainda comprou um balde de pipoca personalizado com o tema do filme. E adivinha? O pote ainda brilha no escuro.