Duolingo: os melhores games para aprender um novo idioma

Da Redação

Do 33Giga



29/05/2023 | 14:55



Videogames são muito mais do que apenas um hobby: tratam-se de formas de conexão e comunicação, trabalho de lógica e concentração, distração. E, além de tudo, uma forma de aprendizado de idiomas.

Os jogadores estão altamente motivados a ganharem o jogo e conversarem com outros participantes – seja para colaborar, competir ou coletar informações. Com isso, eles acabam fazendo exatamente o ideal: apenas se comunicam, sem preocupações, se concentrando em transmitir seu ponto de vista, a fim de fazer outra coisa com as informações (como entender uma tarefa ou evitar o perigo).

Os videogames são ambientes controlados, que removem algumas das variáveis mais intimidadoras da prática de um novo idioma no mundo real. Por isso, muitos alunos consideram os jogos mais envolventes e motivadores do que outros tipos de atividades. Os gamers conduzem o aprendizado por meio de sua própria curiosidade e interesse.

Os jogadores são bons em integrar informações, já que precisam aprender a prestar atenção a muitos elementos diferentes para serem bem-sucedidos, desenvolvendo e praticando habilidades variadas ao mesmo tempo. Esse tipo de flexibilidade e combinação de competências é exatamente o que é exigido dos alunos de idiomas.

Pensando nisso, o 33Giga e o Duolingo – app educacional – selecionarsm alguns jogos ideais ao aprender um novo idioma.

Os alunos mais novos podem escolher jogos com diálogos de clique (como Pokémon), para que possam ler em seu próprio ritmo. Já os mais avançados podem praticar habilidades de escuta com diálogos mais naturais, que passam rápido e nem sempre podem ser reproduzidos.

Aqueles que querem usar o idioma dentro do jogo, podem considerar interagir com outras pessoas em tempo real somente para realizar tarefas (como no World of Warcraft). Ou, se preferirem interação com a possibilidade de conhecer novas pessoas, Call of Duty é uma ótima opção.

Escolha o jogo de acordo com o idioma que quer aprender: jogos populares de grandes desenvolvedores podem ter legendas de alta qualidade e até dublagem. Para os interessados em idiomas europeus, os desenvolvedores da Europa são mais propensos a fornecer suporte em suas línguas. Para os alunos de japonês, não faltam jogos de RPG japoneses (JRPGs) para escolher, como por exemplo, Persona 5.

Além disso, a Duolingo também reuniu algumas dicas para os gamers tirarem o máximo da experiência dos jogos para aprender uma nova língua, de acordo com o seu nível de proficiência no idioma.

Se você está apenas começando no mundo dos games (e dos idiomas também), inicie com jogos para um jogador, para que se sinta confortável usando o novo idioma por conta própria antes de interagir com outros jogadores. Pense no The Sims, que pode ser bom para trabalhar o vocabulário, especialmente com situações do dia a dia. Outros jogos simuladores de construção e gerenciamento, como o Tycoon Simulator, também serão úteis para a construção de vocabulário. Outra opção divertida é The Stanley Parable, que tem uma narrativa bem peculiar e misteriosa. Se você já é um falante intermediário da língua, jogos de narrativa podem ajudar na prática do idioma, pois normalmente oferecem contexto para todos os seus sentidos, o que o auxiliará a entender e reforçar o idioma. Você descobrirá que os jogos narrativos dependem da linguagem em graus variados, então alguns exigirão muita compreensão para participar plenamente da experiência de jogo, e outros muito menos. Como exemplos, podemos citar Dear Esther e The Vanishing of Ethan Carter. Se você já está no nível avançado, pode estar pronto para algumas opções especialmente ricas em idiomas! O Disco Elysium é ótimo para isso, já que inclui muitos idiomas que podem ser lidos no ritmo do próprio jogador. A narrativa também é muito rica, como um RPG de mesa (TTRPG) em formato digital. Agora, os que gostam muito de se aventurar podem alterar o idioma do sistema no console. No entanto, você deve ser capaz de navegar no novo idioma no menu do console e não apenas no jogo em si.

Conectar seus hobbies e interesses com o aprendizado de idiomas é uma ótima maneira de se manter motivado e praticar a nova língua sem nem perceber – e com vantagens extras de aprendizado para os alunos jogadores, como no Duolingo, que também usa elementos de gamificação no aprendizado.