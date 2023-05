Logitech G FITS: novo fone de ouvido é lançado por R$ 1.999,90

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



29/05/2023 | 14:55



Logitech G FITS são os novos fones de ouvido da Logitech. Com estojo de carregamento, adaptador USB-C e receptor para conexão sem fio, produto já pode ser encontrado no e-commerce da marca com preço sugerido de R$ 1.999,90.

Com design pensado no consumidor moderno, o produto possui conexão via Bluetooth para que o usuário possa parear seu fone com seus dispositivos favoritos, além de garantir longa duração de bateria – até 7 horas de uso no modo LIGHTSPEED e até 9 horas de uso no modo Bluetooth.

O novo Logitech G FITS é o primeiro fone de ouvido intra-auricular com tecnologia LIGHTSPEED e conta também com a mais recente tecnologia LIGHTFORM, patenteada pela Logitech G, na qual as ponteiras são moldadas aos ouvidos para um ajuste único. Além disso, cada plugue vem com a tecnologia BEAMFORMING de microfones duplos, que visa garantir que o áudio seja o mais claro possível, eliminando o ruído passivo do som ambiente.

Ainda vale destacar que os fones de ouvido têm um design intra-auricular com pontas auriculares de silicone para melhor aderência. Não há haste, mas há recortes para os microfones. Também vem com o logotipo da Logitech G nos fones de forma discreta. Ainda é compacto e fácil de transportar com ajuda do estojo.