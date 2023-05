Final de 'Succession': quem ficou com o poder e qual foi a reação dos fãs

29/05/2023 | 14:47



Com o fim da quarta e última temporada de Succession, os fãs agora conhecem a resposta para a pergunta central da série: Qual dos irmãos da família Roy, semelhante aos Murdoch, vai triunfar?

Ah, e para aqueles que ainda não assistiram, aqui vai o aviso de spoiler.

O final surpreendente de 88 minutos que foi ao ar no domingo, 28, à noite, e encerrou a série de sucesso da HBO que retrata um magnata da mídia bilionário e as lutas de seus filhos para assumir a empresa familiar, Waystar Royco, deixou os telespectadores atordoados - porque nenhum dos irmãos Roy venceu.

No episódio, Shiv Roy deu uma última reviravolta contra seu irmão Kendall, arruinando seus planos de manter a empresa de seu falecido pai e se tornar CEO ao votar a favor da aquisição de seu império de mídia por uma gigante de tecnologia sueca, a GoJo.

As disputas entre os três principais irmãos ao longo da série se transformaram em uma briga real, com uma discussão acalorada se transformando em uma luta, e o niilista Roman declarou o trio como "nada" no final. E o marido de Shiv, que não está mais afastado, e em breve será pai, Tom Wambsgans, triunfou como o novo CEO, com o primo Greg ao seu lado, apesar de traições de última hora.

No plano final do episódio, Kendall encara, em desespero, a água. E os créditos rolam.

"Eu apostei em Tom e Greg", disse Jennifer Gould, uma advogada de fundos e propriedades do Oregon, minutos depois de terminar de assistir ao programa, "e acertei".

Succession sempre foi sobre a adesão de seu público, não seu tamanho, e sua popularidade entre a mídia e os grupos que o programa retrata e atrai significa que o final provavelmente deixará uma marca cultural.

#Succession estava em primeiro lugar no Twitter no domingo à noite, seguido por Shiv, Kendall, Greg e Tom Wambsgans.

A série vencedora do Emmy até mesmo permeou a discussão em torno do limite da dívida em Washington no domingo, quando um acordo foi alcançado apenas algumas horas antes da exibição do episódio final. Um oficial da Casa Branca encerrou uma ligação com repórteres dizendo-lhes para "curtirem Succession".

Finais mais recentes de séries de TV de prestígio são um melhor paralelo para Succession do que aqueles das gigantes de redes de décadas passadas. Por exemplo, o final de The Sopranos, cortando abruptamente para o preto com a música Dont Stop Believin em 2007, estabeleceu o padrão tanto para a discussão quanto para a inescrutabilidade.

Mas Succession deixou suas próprias perguntas sem resposta. Será que Jeryd Mencken, candidato presidencial de extrema direita, que a rede dos Roys questionavelmente declarou como vencedor, realmente chegou à Casa Branca? O acordo com a GoJo será realmente finalizado? Tom e Shiv conseguirão fazer o casamento deles funcionar?

"Vou pensar sobre isso por um tempo", disse Gould.

Pamela Soin, consultora de gestão na cidade de Nova York, e um grupo de amigos assistiram a todos os episódios de Succession nesta temporada com um ritual sério, mas Soin assistiu apenas ao último episódio com seu pai - um novo convertido - por causa do feriado do Memorial Day nos EUA.

"Sinto que foi a coisa mais próxima de uma sucessão se eles não escolhessem um dos irmãos", disse Soin.

O pai de Soin, que havia assistido apenas ao episódio piloto mais cedo no domingo antes de cochilar durante o final, expressou sua esperança por uma reunião familiar para salvar a empresa do pai.

Não foi bem assim.

"Onde deixamos está: Essas três crianças com todas as suas personalidades - elas perderam o controle de tudo devido aos seu caráter e a quem elas são como pessoas", disse Soin.

Acerto ou erro

Finais de séries de TV de sucesso podem ser um acerto ou um erro. O final sangrento da história de Walter White em Breaking Bad em 2013, e o final mais zen de Don Draper em Mad Men em 2015 geralmente satisfizeram seus exigentes fãs.

O final de Game of Thrones em 2019 - o último grande final de uma série da HBO - não agradou no geral. É difícil acertar finais, e a decepção tende a ser a norma, como os criadores de Seinfeld e Lost podem atestar.

Para os fãs de Kendall que assumiram que ele acabaria sendo bem-sucedido, o final de domingo foi um choque.

"Muitas pessoas ficarão muito chateadas com esse final", disse Soin.

Suraj Nandy, um estudante universitário de 20 anos de Bengaluru, Índia, disse que estava contando as horas para o final de domingo. Embora o episódio tenha sido exibido às 6h30 no horário local, Nandy não poderá assistir por algumas horas porque precisou levar seu gato doente ao veterinário.

Nandy espera não encontrar nenhum spoiler enquanto isso.

"Estou evitando completamente todas as redes sociais até poder assistir", ele escreveu em uma mensagem do Whatsapp meia hora antes do episódio ser exibido. "Não vou correr esse risco!"