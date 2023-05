ChatGPT: 8 dicas para aumentar sua produtividade

Da Redação

Do 33Giga



29/05/2023 | 13:56



Escolher as melhores ferramentas para trabalhar se tornou algo desafiador tendo em vista a quantidade de opções disponíveis no mercado. A mais nova aposta é o ChatGPT, que além de ser capaz de auxiliar colaboradores em suas atividades diárias, ainda promete trazer benefícios para líderes, gestores e executivos.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Para Claudio Gualberto, diretor de tecnologia da Sankhya, uma das principais provedoras de Gestão Empresarial do País (ERP), além do ChatGPT ser um aliado de softwares e soluções já lançadas, ele também pode trazer benefícios para as atividades cotidianas nas empresas.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

“Algumas pessoas tendem a enxergar as tecnologias como vilãs, mas na verdade, o segredo é você conseguir extrair e filtrar o melhor de cada uma delas”, diz. “O ChatGPT é um exemplo para isso, com ele você pode ter inúmeros benefícios, como aumento de produtividade, maior segurança para tomada de decisões, economia de tempo e melhora na qualidade das entregas.”

Para ajudar a utilizar a ferramenta de forma mais eficiente, o especialista listou algumas dicas.

Pesquisas e análises

Analisar dados e produzir materiais faz parte da rotina de inúmeras áreas e cargos. Com o ChatGPT é mais fácil desempenhar essas funções, se você precisar analisar uma quantidade muito grande de números, peça ao chat para fazer isso.

Além dele também trazer pesquisas e fontes, o ChatGPT consegue reduzir o seu tempo gasto em uma análise extensa de dados. Isso, inclusive, permite que você tome decisões de formas mais assertivas, já que elas estarão baseadas nos dados.

Alternativa ao Google

Se você precisa de uma resposta rápida e quer desviar de inúmeras possibilidades nas quais é preciso entrar nos links para acessar uma resposta, o ChatGPT traz, em formato de texto, a resposta rápida para o que precisa.

Ele analisa e responde em segundos (ou minutos, dependendo da complexidade da pergunta) a sua questão. No fim do dia, a rapidez para o acesso às informações pode te poupar tempo e estresse.

Aprendizagem

Para te ajudar a memorizar informações para uma apresentação ou ainda, testar seu conhecimento, você pode pedir ao ChatGPT para que te envie perguntas que te auxiliem nesse processo de aprendizagem.

Você ainda pode pedir dicas de livros, filmes e outros materiais que possam te ajudar a desenvolver uma habilidade ou acelerar seu conhecimento.

Escrever pequenos textos, discursos ou avaliações

Produzir um texto leva tempo e dedicação, porém, para quem precisa escrever pequenos artigos, discursos ou mesmo, avaliações de um time inteiro, pode facilitar o trabalho com a ajuda do ChatGPT.

Mas, é importante que ele seja utilizado como um meio de aprimorar linguagens ou para trazer insights para realizar a atividade, embora o Chat utilize Inteligência Artificial, o trabalho humano para fazer algumas atividades é primordial.

Atendimento ao cliente

Uma das principais estratégias das empresas é olhar para o cliente de forma mais humanizada e assertiva. Com o ChatGPT o atendimento ao cliente pode ser muito mais rápido, já que com ele a geração de respostas a perguntas frequentes é mais rápida.

Suporte técnico

Em caso de dúvidas técnicas, o ChatGPT também pode dar suporte, gerando orientações para solucionar problemas para colaboradores que enfrentam alguma dificuldade simples.

Corrigir um texto

Para obter uma correção rápida em um pequeno texto, cole seu texto no Chat e tente indicar que ele reveja a escrita de forma que o chat corrija erros de gramática e ortografia, revisando coesão e coerência. Você terá em mãos um corretor que lhe dará sugestões para deixar sua escrita mais fluida, quem sabe.

“O ChatGPT pode ser útil em diversas esferas e situações, seja para as lideranças das empresas, como para assistentes e juniores. Mesmo assim, enfatizo que é preciso uma avaliação clínica para o que ela entrega”, diz Gualberto. “Ao contrário do que pensam, às tecnologias vem como um facilitador para utilizar junto de outros softwares ou de pessoas, ela não exclui a força de trabalho, ela aperfeiçoa as entregas.”