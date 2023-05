Mãe de Jeff Machado, ator de Reis, fala sobre a investigação da morte do filho

29/05/2023 | 13:10



Depois do corpo do ator de Reis, Jeff Machado, ter sido encontrado queimado e concretado em um baú, enterrado à dois metros, como você viu, no último domingo, dia 28, a mãe do rapaz, Maria das Dores, falou com o Fantástico e revelou que não consegue entender a forma que seu filho foi tratado:

- Eu não consigo mais nem chorar, eu tenho dor, dor física, dor da alma, dor, dor. Enterrar a dois metros de profundidade com cimento em cima, por que tanta maldade? É sub-humano uma mãe fazer uma viagem no Rio de Janeiro pra buscar um filho que foi assassinado com tanta maldade com tanta crueldade.

Maria contou que uma das razões que a levaram a desconfiar que Jeff não estava bem foi porque ele parou de ligar para ela diariamente. A partir do momento que o ator de Reis começou a mandar mensagens ela falou com a polícia, além de descobrir que os cachorros de Machado estavam em uma situação de descaso, o que ele não faria.

De acordo com informações do programa da TV Globo, as investigações levantaram um amigo de Jeff como suspeito do crime. Bruno de Souza Rodrigues, que trabalhou na emissora até 2018 e alugou a casa onde o corpo do ator de Reis foi encontrado, um mês antes do desaparecimento. A mãe do ator revelou que ele teria pagado 12 mil reais porque acreditava que iria participar de uma novela:

- Pagou 12 mil reais, depois dois mil reais porque tinha que fazer uma filmagem, mais dois mil reais porque não sei o que...Você tem um sonho que ele é tão forte dentro de ti que a impressão é que você fica cego pra realidade.