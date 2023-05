Sthe Matos se assusta com cobra em carro de aplicativo: Caí do carro, machuquei minha perna

29/05/2023 | 13:10



Por essa ninguém esperava! Sthe Matos levou um baita susto no último domingo, dia 28. Em Salvador, na Bahia, a ex-A Fazenda pediu um carro de aplicativo para ir ao salão de beleza arrumar as sobrancelhas. Contudo, quando ela foi entrar no veículo, deu de cara com uma cobra verde.

Nas redes sociais, Matos registrou o momento e disse:

- Rapaz, só acontece esse tipo de coisa comigo. Ó como eu estou, me tremendo. Vim fazer as sobrancelhas aqui em Narjara, peguei um Uber, porque meu carro está na concessionária. Quando chegou, que abri a porta, tinha uma cobra e ela pulou em cima de mim.

Continuou:

- Eu estou desesperada aqui agora. Ainda estou em choque, sabia? Vi que ela é verde e veio com a cabeça pra cima de mim. Abri e sai correndo, caí do carro, machuquei minha perna. Que loucura! E essa cobra já apareceu na minha casa uma vez. Parece que vou enfartar.