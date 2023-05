Ida de Neymar ao GP de Mônaco em meio a título Francês irritou diretoria do PSG, diz jornal

29/05/2023 | 12:43



A ausência de Neymar na celebração do título do Campeonato Francês ainda agita os bastidores do Paris Saint-Germain. Pegou mal ele não estar na festa. Ao invés de celebrar a conquista com os companheiros, a única da temporada, o atacante marcou presença, ao lado de outras celebridades, no GP de Mônaco da Fórmula 1. Para a diretoria parisiense, o gesto do jogador brasileiro foi visto como uma "provocação" ao clube que paga o seu salário.

De acordo com o jornal francês LÉquipe, a atitude de Neymar foi vista com maus olhos internamente no PSG, que reprova a indiferença de seu camisa 10. Ele não foi o único atleta do elenco a estar presente em Mônaco - Verrati e Donnaruma acompanharam o brasileiro -, mas o episódio se somou a seu passado recente na França e displicência com o time.

A publicação ainda informa que o entorno do atacante tenta apaziguar suas relações com o clube, que tem vínculo até 2027, ao afirmar que Neymar não teria obrigação de estar presente na festa do título contra o Strasbourg, fora de casa, por estar tratando de uma lesão no tornozelo desde março deste ano.

No sábado, o técnico Christophe Galtier defendeu, em entrevista coletiva, a ausência de sua estrela. Segundo ele, o brasileiro ainda apresenta "problemas para se movimentar" devido à recuperação da cirurgia. O atacante também participou do último treino com o grupo antes da partida de domingo, mas na noite de sábado já compareceu a um torneio de pôquer - algo recorrente em sua vida fora de campo.

Ele fez menção ao título da Ligue 1 em seu Instagram - o quinto desde que chegou à França, em 2017. Apesar de lesionados, assim como Neymar, outros nomes do PSG estiveram presentes na celebração neste domingo, como Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes e Hakimi.

Neymar foi convidado pela Red Bull para assistir à sexta etapa da temporada de 2023 da Fórmula 1, onde também participou de uma série de ações comerciais com a empresa de energéticos. "Muito feliz por ter ganhado o Campeonato Francês. Mais um título para a carreira. Infelizmente, não foi como eu queria, pois queria estar jogando, mas muito contente e aproveitando um dia de folga", afirmou em entrevista à jornalista Mariana Becker, em Mônaco.

O episódio deste fim de semana se agrava por outra atitude recente do brasileiro. Na última semana, a imprensa catalã noticiou que Neymar teria participado das comemorações do Barcelona após a conquista do título espanhol pelo seu ex-clube. De acordo com o diário Sport, o brasileiro foi a uma discoteca na cidada espanhola, onde se encontrou com ex-companheiros de equipe como o goleiro Ter Stegen, o lateral Jordi Alba, e os meio-campistas Busquets e Sergi Roberto.

Alvo de protesto da torcida parisiense, a diretoria do clube já discute a possibilidade de negociar Neymar na janela do verão europeu na metade de 2023. O Manchester United surgiu recentemente como uma possibilidade de destino ao atacante, assim como o Manchester City. O LÉquipe afirma que Pep Guardiola consultou o brasileiro sobre seu interesse em deixar a França.