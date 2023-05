Passando por crise matrimonial, Meghan Markle e Príncipe Harry estariam pensando em se divorciar

29/05/2023 | 12:10



Problemas no paraíso? Ao que parece, Príncipe Harry e Meghan Markle estão vivendo uma crise matrimonial e até pensando em divórcio. Inclusive, de acordo com a revista portuguesa Flash!, o Duque e Duquesa de Sussex, que completaram cinco anos de casamento em 19 de maio de 2023, não andam se entendendo entre quatro paredes, mas estariam tentando manter as aparências em frente aos holofotes.

Ainda segundo o veículo, caso o casal decida optar pelo divórcio, a briga judicial promete ser difícil, longa e feia.

Diz-se que a norte-americana irá fazer da vida do príncipe um inferno, escreveu a revista.

E continuou:

Meghan Markle, em caso de divórcio, iria exigir que Harry lhe pague vários milhões de euros para que possa continuar a levar uma vida de luxo em Los Angeles, nos Estados Unidos. Um regresso à Inglaterra está completamente fora dos planos da antiga atriz.

O bafafá só aumentou quando o jornal The Sun divulgou que Harry não estaria dormindo na casa da família, mas em um quarto de hotel.

Já a revista Flash! afirmou:

Meghan está farta do marido. [Ela] só ainda não avançou com um pedido de divórcio, por não ter a sua independência financeira completamente assegurada. Acho que é o começo do fim para ele. Meghan está se certificando de que ele esteja em uma situação desesperadora para que ela possa pegar as crianças. Ele está completamente isolado.