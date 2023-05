Onde ficar em Punta del Este – 10 dicas de hotéis

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



29/05/2023 | 11:55



Decidir onde ficar em Punta del Este, no Uruguai, exige planejamento. Apesar de ser muito conhecida pelos empreendimentos de luxo, a cidade também conta com boas opções de hotéis intermediários e econômicos.

Também é importante ressaltar que a escolha do local de hospedagem pode fazer toda a diferença na experiência de viagem. Por isso, preparei uma lista completa com 10 sugestões de hotéis em Punta del Este. Há opções para todos os gostos, preferências e bolsos.

Onde ficar em Punta del Este

Famosa por suas praias e pela vida noturna animada, Punta del Este é um destino que merece espaço no roteiro de quem viaja ao Uruguai. Além de contar com várias atrações imperdíveis, a cidade tem uma excelente infraestrutura hoteleira.

Península, área central e histórica, é um dos lugares mais populares para se hospedar. Uma das grandes vantagens de ficar por lá é a facilidade para explorar os principais pontos turísticos do pedaço.

Os viajantes também costumam ficar em hotéis próximos às famosas Praia Mansa e Praia Brava.

Outro local com boas acomodações é La Barra, bairro cheio de bares, restaurantes e lojas.

Os hotéis em Punta del Este recomendados pelo Rota de Férias são:

Enjoy Punta del Este

O cassino do Enjoy Punta del Este é um dos lugares mais procurados por turistas que visitam o destino uruguaio. Além disso, o complexo tem acomodações confortáveis, sete restaurantes e duas piscinas.

—

Parque Hotel Jean Clevers

A um quilômetro da Praia Mansa, o Parque Hotel Jean Clevers tem piscinas (ao ar livre e coberta) e quartos bem equipados. O hotel também oferece um belo lounge compartilhado e espaços com jardins.

—

Hotel Fasano Punta del Este

Caso o objetivo seja ficar em uma hospedagem de luxo, escolha o Fasano Punta del Este. O complexo fica em uma área privativa no rio e conta com atrações como piscina, restaurante, bar, academia e sauna.

—

The Grand Hotel

Em frente à Praia Brava, o The Grand Hotel é uma opção de hospedagem ecológica com centro de bem-estar. O empreendimento oferece piscina, sauna e espaços exclusivos para o público infantil.

—

Hotel L’Auberge

A apenas 300 metros da Praia Brava, o Hotel L’Auberge oferece fácil acesso às atrações do centro de Punta del Este. Vale a pena provar os deliciosos churrascos preparados no restaurante do complexo.

—

Ambar Hotel

Com um visual contemporâneo e elegante, o Ambar Hotel coloca os viajantes pertinho da Praia Mansa. As acomodações e áreas comuns do local permitem curtir a viagem de forma aconchegante e com muito conforto.

—

La Capilla

Conhecido por servir um café da manhã bem completo, o La Capilla tem jardim, piscinas e spa com jacuzzi. Assim como outros hotéis famosos de Punta del Este, ele fica próximo à Praia Brava.

—

AWA Boutique + Design Hotel

Com janelas amplas e móveis de design exclusivo, os quartos do AWA Boutique + Design Hotel são perfeitos para renovar as energias após um dia agitado de passeios. A dica é tirar um tempinho para tomar um drinque no terraço ou provar as delícias do Life Bistro, que fica ao lado da piscina.

—

Barradas Parque Hotel & Spa

Quadras, piscinas, academia e restaurantes com pratos variados são algumas das atrações do Barradas Parque Hotel & Spa. Os visitantes também podem se divertir no salão de jogos, andando de bicicleta ou curtindo a Praia Mansa, que fica a apenas 200 metros de distância.

—

Hotel Solerios

Quem se hospeda no Hotel Solerios tem fácil acesso ao Punta Shopping e a pontos turísticos como a Feira de Artesanato e o Porto de Punta del Este. O hotel tem terraço e fica a 200 metros da Praia Mansa.

—