Charge do dia

29/05/2023 | 11:37



Fundado há meio século, o polo petroquímico do Grande ABC reúne várias empresas do setor e tem extrema importância para a economia da região e de São Paulo. Cerca de 13% do PIB (Produto Interno Bruto) do Estado vem da indústria química. A informação foi dada pelo presidente executivo da Abiquim (Associação Brasileira da Indústria Química), André Passos Cordeiro, em entrevista exclusiva ao Diário. O executivo também falou sobre o papel da indústria química e petroquímica no processo de industialização do Brasil e quais são as urgências do setor.