Palavra do Leitor

29/05/2023 | 11:27



Morte em ação policial

Achei muito mal contada a história do assassinato de Klevin Bento de Lima pelas forças policiais em ação realizada no bairro Planalto, em São Bernardo (Setecidades, dia 25). Quer dizer que o suspeito tem a casa cercada por um batalhão e decide abrir a porta atirando? Infelizmente só ficamos com o enredo contado pela delegada; não vamos ter a versão do outro lado, já que mortos não falam. É por isso que sou defensor intransigente da câmera de vídeo no peito de todos os agentes de segurança, especialmente durante operações como as que resultaram, como esta, na morte de uma pessoa.

Antônio Ozeiro Tabul - Diadema

Justiça

Mais uma decisão estapafúrdia do Judiciário brasileiro que nos deixa estarrecidos. O CNJ (Conselho Nacional de Justiça), presidido pela ministra Rosa Weber, decidiu aplicar a pena máxima ao juiz Marcos Scalércio e aposentá-lo compulsoriamente. O juiz atuava no Fórum Trabalhista de São Paulo, o mesmo de triste lembrança do juiz larápio ‘Lalau’ . Marcos foi denunciado e acusado de praticar assédio e estupro contra 22 mulheres em várias circunstâncias, inclusive em seu próprio gabinete. O juiz estuprador, que tem 42 anos de idade, foi condenado (?) a receber R$ 32 mil mensais de forma vitalícia, ou seja, até o fim de seus dias, com o dinheiro de nossos impostos. Seria punição ou prêmio máximo para o juiz? Faz sentido um absurdo desses? Hoje são aproximadamente 36 milhões de aposentados no INSS e desses, 24 milhões recebem o estrondoso salário mínimo de R$ 1.320 e, pasmem, menos de 800 recebem o teto de R$ 7.507. Rosa Weber, que além de presidir o CNJ também é ministra do glorioso e parcial STF (Superior Tribunal Federal), disse que esta é a lei e deverá ser cumprida. Ora ministra, há quanto tempo o STF vem descumprindo a lei e rasgando a Constituição quando é de seu interesse ou interesse de determinado grupo da sociedade? Será que não poderia mais uma vez sair da lei (?) e não dar este prêmio vergonhoso a um sujeito como este?

Mauri Fontes - Santo André

China

Brasil não pode deixar passar a oportunidade de estreitar os laços com a China para fortalecer nossa economia e copiar seu modelo de modernização, justamente por sermos seu maior parceiro econômico dos últimos 14 anos. Devemos aprimorar nossas fontes de energia limpa, sobretudo em intercâmbio com a China que ocupa o primeiro lugar no mundo em termos de capacidade instalada de energia eólica, solar, hídrica e de biomassa. A dependência de combustíveis fósseis só leva a mais poluição e deterioração dos poucos recursos naturais, sendo inimaginável e estapafúrdio o pedido da petrobrás de explorar petróleo justo na foz do rio Amazonas. Vivemos em uma era que a exploração racional dos recursos naturais de uma região feito o Amazonas é inifinitamente mais rentável do que a suja e ultrapassada exploração de petróleo. Espero que o governo chinês e outros países sejam sensíveis à nossa incapacidade de preservar nossas riquezas e explorar com sabedoria nossa natureza e, sejam nossos parceiros em uma exploração racional, tecnológica e preservacionista de nossas riquezas naturais.

Daniel Marques - Virginópolis (MG)

Vinicius Jr.

Que sacada genial a de trazer um tema tão importante, como o combate ao racismo e às suas lamentáveis e criminosas manifestações no esporte, para as crianças (Diarinho, ontem). Elas são a nossa última esperança para vencermos esse ódio injustificável, baseado na cor da pele.

Ana Carolina Matheus - Rio Grande da Serra