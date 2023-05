Thomaz Costa se defende publicamente após brigas expostas por Tati Zaqui

29/05/2023 | 11:10



Como você viu, Tati Zaqui e Thomaz Costa estão cravando uma verdadeira briga pública após a influenciadora postar um vídeo em que o ator aparece segurando uma faca dentro do apartamento deles.

Recentemente, Thomaz Costa fez questão de receber a equipe de jornalismo do Domingo Espetacular, da Record, e comentou sobre os fatos que estão bombando nas redes sociais que envolvem seu nome e o de sua ex-namorada, Tati Zaqui.

- Esse episódio da faca vem desde fevereiro, de uma briga que a gente teve lá atrás onde ela o empresário dela com o segurança armado. Nessa última briga, ela foi lá e chamou ele de novo, dizendo: vem cá. Tira ele de casa. E eu em um momento de desespero sabia que ele tinha ido uma vez com segurança armado e tive a infelicidade de pegar a faca e ir para o quarto. Quando eu peguei a faca, ela veio correndo com o celular atrás de mim pra me filmar. Eu fiquei com medo. Ela veio descontrolada tentando filmar, e eu estava com a faca por dentro da calça e ela já sabia que a faca nao era para ela, peguei e joguei no quarto.

Questionado sobre o motivo de querer ir atrás de uma faca, Thomaz contou:

- Para me defender do segurança que tava indo lá armado para me tirar de dentro de casa a força, da casa que eu moro com todas as minhas coisas.

Em seguida, o ator deixou bem claro que não queria machucar a ex-namorada com a faca na mão.

- Não, de jeito nenhum. Foi um momento de desespero. Me senti vulnerável.

Vale citar que depois desse episódio, Thomaz Costa ainda foi visto seguindo a van em que Tati Zaqui estava, e ficou indignado ao perceber que as pessoas entenderam que aquilo era uma perseguição.