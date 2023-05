Band oficializa a saída de Faustão e revela quem vai dirigir novo programa

29/05/2023 | 10:59



A Band oficializou a saída de Faustão da emissora, disse que os diretores do programa que atuavam com o apresentador também foram desligados e informou o nome de quem assumirá a direção agora. Em um comunicado à imprensa, a emissora revelou que Ignácio Iglesias será o novo diretor de um programa que está sendo formatado para as noites da Band.

"A emissora seguirá investindo em entretenimento para toda a família na faixa das 20h30 de segunda a sexta-feira. A nova atração, por ter um novo formato, será dirigida por Ignácio Iglesias, que já atuou em programas como CQC, A Liga, Pesadelo na Cozinha e 1001 Perguntas. Ele trabalhará com a atual equipe de produção. Detalhes sobre o novo projeto serão anunciados em breve", disse a emissora no comunicado.

A notícia de que Faustão estaria deixando a emissora apenas um ano e meio após o início do contrato foi revelada no dia 18 de maio. Segundo a emissora, o rompimento foi em comum acordo. Faustão, em sua primeira entrevista, disse que a decisão havia sido "serena" e que ele pararia por um tempo, para curtir a família e os amigos.

Nesta nova mensagem a emissora escreveu: "A Band reforça os laços de amizade, reconhecimento e gratidão ao apresentador Fausto Silva pelo seu trabalho grandioso e de qualidade que mudou a história do horário nobre da emissora. Consolidou com o público um programa voltado inteiramente para a família brasileira". A mensagem oficializa a saída de Faustão.

A nota também informa que os diretores Cris Gomes, Beto Silva e Renato Moreira estão deixando a emissora. "Eles atuaram brilhantemente ao lado de Fausto Silva, liderando com muita competência e profissionalismo uma numerosa equipe que foi responsável por esse projeto que levou alegria, diversão e informação para milhões de brasileiros."

A expectativa inicial era de que João Guilherme Silva, filho de Faustão, e Anne Lottermann, que apresentavam o programa ao lado de Fausto Silva, seguiriam à frente da atração. Eles, no entanto, não devem seguir na emissora.