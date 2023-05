Golpe do PIX: veja o que fazer para se proteger

Da Redação

Do 33Giga



29/05/2023 | 10:55



O golpe do PIX tem se tornado uma preocupação crescente para as autoridades e para os cidadãos. Os criminosos vêm se aproveitando da rapidez e simplicidade da transação desse meio de pagamento para criar oportunidades de golpes, utilizando a tecnologia para práticas fraudulentas.

Há um golpe do PIX que vem se tornando bastante comum. Trata-se de fornecer códigos de pagamentos falsos para quitar o IPVA – imposto sobre a propriedade de veículos automotores.

A Zapay , fintech de tecnologia de pagamento de débitos veiculares, traz três dicas para que você não seja vítima do golpe do PIX.

Vale lembrar que o boleto do IPVA é emitido pelo próprio motorista através do site da Secretaria de Fazenda do estado onde o carro foi emplacado. Esse serviço também é obtido nos Detrans estaduais.

Verifique se o site é seguro

A criação de sites falsos é uma prática comum que os golpistas usam para roubar dinheiro das pessoas. Para garantir a segurança ao navegar na internet, é fundamental estar atento aos sinais de um site seguro.

Um indicativo importante é a presença de um ícone de cadeado no navegador, que geralmente é exibido na barra de endereços ou na parte inferior da janela do browser. Ao clicar nesse ícone, é possível verificar o certificado de segurança do site, que confirma a autenticidade e a criptografia das informações trocadas entre o usuário e o servidor.

Verificar a presença desse ícone de cadeado e analisar o certificado de segurança são medidas essenciais para proteger seus dados pessoais e financeiros ao realizar transações online ou fornecer informações sensíveis em um site.

Pesquise a reputação da empresa e se ela é habilitada a prestar o serviço

A dica é sempre realizar uma pesquisa rápida sobre a empresa antes de se envolver em qualquer transação ou contratação de serviços. Uma maneira de obter mais informações é fazer uma busca no Google e verificar a reputação da empresa em sites como Reclame Aqui. Outra recomendação é verificar se a empresa possui loja física.

Desconfie sempre

Os golpistas criam várias contas no WhatsApp se passando por instituições financeiras, para pedir dados pessoais das vítimas e enviar links falsos. A recomendação é nunca enviar seus dados sem estar certo de que a pessoa que fez contato com você faz parte daquela instituição financeira.