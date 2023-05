Da Redação



29/05/2023



Fundado há meio século, o Polo Petroquímico do Grande ABC ainda batalha para conquistar a simpatia dos moradores da região, principalmente os do entorno. Atividade econômica de importância estratégica para o Brasil, o setor paga caro pelo estigma de que as suas operações provocam alto impacto ambiental e de vizinhança. Na região, não é diferente. Quem se dispõe a conhecer o sistema de produção petroquímico, todavia, surpreende-se ao desobrir que, embora os riscos sejam intrínsecos, atualmente as empresas do segmento investem pesadamente em iniciativas sustentáveis que as tornem menos pesadas social e ambientalmente. Mas é preciso difundir essas informações.

O leitor atento, que lê as entrelinhas, vai perceber que a preocupação com a visão que a sociedade tem das companhias do setor perpassa toda a entrevista exclusiva concedida ao repórter Artur Rodrigues, da equipe do Diário, pelo presidente-executivo da Abiquim (Associação Brasileira da Indústria Química), André Passos Cordeiro – e publicada nesta edição. Ao destacar que o Polo Petroquímico do Grande ABC é responsável por gerar cerca de 13% do PIB (Produto Interno Bruto) do Estado, o executivo pede voto de confiança da comunidade às empresas. Talvez seja necessário ampliar e fortalecer os canais de comunicação entre os dois lados, hoje ainda um tanto hostis.

A população certamente estará disposta a ouvir os argumentos do setor, desde que sejam transparentes e inteligíveis. A presença do Polo Petroquímico no Grande ABC é uma pérola econômica que deve ser cultivada e valorizada não só pelo poder público e pela população das sete cidades, mas por todo o Estado de São Paulo. Como bem ilustrou André Passos Cordeiro na entrevista, é importante fortalecer e consolidar o empreendimento, fazendo com que a coletividade paulista se orgulhe de ter desenvolvido essa indústria e tenha cuidado com ela. Porque, alerta o executivo, estigmatizar a atividade é jogar contra a geração de rendam impostos e trabalho de alta qualidade.