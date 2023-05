Furto em cemitérios reacende dor da perda

Renan Soares

do Diário do Grande ABC



29/05/2023 | 10:06



A morte de um familiar é algo que deixa marcas na vida de quem perde. Nos casos de Maria Caterina Lioi, 42 anos, e Anonietta Domine, 67, essa dor é lembrada rotineiramente em virtude dos constantes furtos a itens nas lápides, placas de bronze e vasos de cobres no Cemitério e Velório Municipal da Pauliceia, em São Bernardo. O crime, além da questão patrimonial, pode gerar impactos psicológicos.

Maria Caterina perdeu o pai e o irmão em um espaço bem curto de tempo, durante a pandemia da Covid-19, em 2020. Na época, pelo temor do novo vírus, os parentes não tiveram um velório tradicional, que ela define como “uma despedida de forma bem dura e fria”. Segundo Maria, o pai havia pedido que ela cuidasse do tumúlo, além de solicitar um item em cima da lápide, uma cruz, furtada recentemente.

“A Covid-19 arrebentou nossa família. Sei que meu pai e meu irmão não representam aquela lápide, mas quando vi que faltava a cruz que ele sempre pediu foi o fim do mundo. Me deu uma revolta tremenda. Isso renova nossa dor. Estamos tentando nos levantar e quando chegamos perto disso, levamos outra pancada”, afirma Maria, que avalia se sentir em falta com o pai.

Furtada por três vezes, sendo a última no mês passado, Anonietta Domine, 67, pede respeito aos seus entes. A idosa enterrou o pai há um ano no Pauliceia. Além disso, no espaço também estão a mãe e o irmão. “Somos uma família que prezamos muito pelo local em que foram enterrados nossos antepassados. Sinto um desrespeito por esse sentimento de gratidão eterna a quem veio antes. Quem rouba está matando várias vezes o sentimento, a alma e o espírito da família de outras pessoas” afirma Antonietta.

Para a psicanalista Andréa Ladislau, o fato de cada um ter individualidades e estar sempre envolvido em simbolismos ao longo da vida, faz com que as lápides e os detalhes contidos nos túmulos reflitam a personificação destes símbolos, acionando a memória em relação ao ente que partiu. A falta destes, principalmente por furto, pode significar uma extensão da perda, aumentando a dor e a sensação de vazio das pessoas.

A especialista afirma que a raiva e a revolta poderão ser ainda mais latentes com o furto, gerando sentimentos negativos intensos e desconfortáveis, contribuindo para o surgimento de transtornos ou neuroses específicas.

“O processo de luto neste caso sofre um impacto, pois as suas etapas são vivenciadas por cada pessoa de uma forma e de intensidade distantes e singulares. Nossas emoções negativas diante do crime, mesmo após muito tempo, tendem a ser revisitadas e com isso a ferida reaviva e sentimentos de dor e perda se reacendem, diante do fator saudade que também passa a ser um dos pilares principais desta dinâmica”, afirma Andréa, que também é da Academia Fluminense de Letras.

A Prefeitura de São Bernardo não respondeu aos questionamentos do Diário em relação às ações de segurança no Cemitério e Velório Municipal da Pauliceia. Porém, visando coibir furtos e outras ocorrências criminosas, o Paço divulgou, na última terça-feira (23), a intensificação da segurança em cemitérios do município, por meio da atuação da GCM (Guarda Civil Municipal). As equipes da corporação vão ampliar as rondas ostensivas nos quatro cemitérios (Vila Euclides, Baeta Neves, Pauliceia e dos Casa) durante o dia e fazer o estacionamento preventivo de viaturas no período noturno.

“Todo material subtraído do cemitério e posteriormente recuperado pelos agentes de segurança fica guardado na administração do cemitério. São mais de 3.000 quilos de objetos metálicos já apreendidos”, divulgou o Paço no comunicado.