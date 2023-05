29/05/2023 | 09:56



Chelsea contrata Pochettino como treinador para tentar se reconstruir após temporada frustrante

O Chelsea colocou um ponto final na angustiante temporada 2022/2023, encerrada com um empate por 1 a 1 o Newcastle, no domingo, e anunciou Mauricio Pochettino como novo treinador, nesta segunda-feira, na esperança de viver dias melhores em 2023/2024. O argentino de 51 anos chega para assumir o posto que vinha sendo ocupado provisoriamente pelo ex-meio-campista Frank Lampard, ídolo do clube londrino.

"A experiência, os padrões de excelência, as qualidades de liderança e o caráter de Mauricio servirão bem ao Chelsea à medida que avançamos. É um treinador vencedor, que trabalhou ao mais alto nível, em várias ligas. Seu espírito, abordagem tática e compromisso com o desenvolvimento fizeram dele um candidato excepcional", disse o diretor esportivo Laurence Stewart.

Pochettino estava sem clube há quase um ano, desde que deixou o Paris Saint-Germain, em junho do ano passado, para ser substituído por Christophe Galtier. O clube francês foi o único no qual o treinador argentino conquistou títulos: Supercopa da França, Copa da França e Campeonato Francês.

Embora não tenha muitas taças, Pochettino fez um trabalho sólido no futebol inglês como treinador do Tottenham, time que assumiu em 2014 após passagens por Southampton e Espanyol. Como técnico do time londrino rival do Chelsea, conseguiu chegar a uma final de Liga dos Campeões, em 2019, mas perdeu o título para o Liverpool.

Em sua primeira temporada no Chelsea, não terá a oportunidade de disputar a Liga dos Campeões, pois o time terminou o Campeonato Inglês em 12º lugar e não conseguiu a classificação para nenhum torneio europeu. A missão, portanto, será reconstruir o clube após um período de muita frustração.

A gestão liderada pelo consórcio formado por Todd Boehly e Clearlake Capital, que comprou o clube junto ao bilionário russo Roman Abramovich em maio do ano passado, gastou cerca de US$ 630 milhões (cerca de R$ 3,1 bilhões) nas duas últimas janelas de transferência. O baixo rendimento frente ao alto investimento foi uma decepção enorme. Os 44 pontos somados no Campeonato Inglês representaram a menor pontuação do Chelsea em uma edição da competição na era Premier League, iniciada em 1992.