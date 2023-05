Smart house: 4 dicas de apps para deixar sua casa inteligente

Da Redação

Do 33Giga



29/05/2023 | 09:55



*Por Tatiany Martins // Foi-se o tempo em que esquecer uma luz acesa ao sair de casa era motivo para dar meia-volta e ir apagá-la. Hoje, esse e tantos outros controles estão, literalmente, na palma das mãos ou no poder da sua voz.

Há algumas décadas, o mundo sonhava com o cenário futurista retratado no clássico desenho Os Jetsons, de Hanna-Barbera, exibido originalmente pela rede ABC entre 1962 e 1963. Acontece que esse futuro é o nosso presente.

Também conhecido como casa conectada ou inteligente, o conceito de smart house vai ao encontro da automação residencial e do que chamamos de IoT (Internet das Coisas). Isto é, dispositivos conectados à rede que possibilitam a troca de dados.

Com isso, é possível apagar as luzes, ligar o ar-condicionado, controlar a temperatura do freezer, operar o robô aspirador, trancar ou abrir a porta e assim por diante, tudo remotamente ou por comando de voz.

Não é à toa que o mercado mundial de dispositivos domésticos inteligentes cresceu 11,7% em 2021, chegando a 895 milhões de unidades comercializadas, com previsão de subir para dois dígitos até 2026, de acordo com a IDC.

Nesse sentido, os smartphones também vêm desempenhando (mais) um papel importante. Afinal, a partir de aplicativos para smart house instalados em celulares, tablets ou computadores, é possível contar com toda essa praticidade a apenas alguns toques ou cliques de distância.

Que tal, então, inserir o futuro que já é realidade no seu queridinho eletrônico? Para isso, deixo aqui cinco dicas de apps para superar Os Jetsons!

Amazon Alexa

A tão aclamada Alexa é o nome dado para a tecnologia de inteligência artificial utilizada nos dispositivos da Amazon. No entanto, o app para smart house Amazon Alexa, disponível para Android e iOS, também possibilita o controle de vários dispositivos inteligentes espalhados pela sua casa, como as lâmpadas smart, os plugues, câmeras smart e até mesmo o aquecimento do seu chuveiro.

Casa

É claro que a Apple não deixaria por menos, desenvolvendo o próprio aplicativo para smart house. Com o Casa, é possível contar com todas as vantagens da automação residencial. Até mesmo funções mais complexas, como sistema de irrigação de jardim e cortinas de janelas podem ser controladas por esse app.

Olisto

Disponível para Android e iOS, o Olisto também entra para a lista dos apps de casas inteligentes. A ferramenta permite conectar devices para criar configurações padronizadas de uso cotidiano.

Google Home

O app inteligente da big tech é semelhante à Alexa. Basta dizer “Ok, Google” e o comando desejado. Outra possibilidade é criar uma rotina personalizada. Por exemplo: ao falar “Ok, Google. Hora de dormir”, a ferramenta é capaz de apagar as luzes e alterar a temperatura do ar-condicionado.

Como se vê, a busca por uma casa (e rotina) mais automatizada e inteligente só depende de você!

*Por Tatiany Martins é diretora comercial da Pitzi