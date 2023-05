Quarteirão da Saúde completa 15 anos com 22 milhões de exames

Thainá Lana

do Diário do Grande ABC



29/05/2023 | 09:22



Antiga promessa para a população de Diadema, o Quarteirão da Saúde completa neste mês 15 anos de atuação na cidade. Inaugurado em 26 de maio de 2008, com abertura oficial apenas no dia 2 de junho, o megacomplexo hospitalar tem como objetivo dar suporte à atenção básica e diminuir a demanda de especialidades médicas, exames diagnósticos e cirurgias ambulatoriais na rede municipal.

Por dia, são atendidos cerca de 800 pacientes no equipamento, localizado na Avenida Antônio Piranga, na região central. O atendimento em especialidade ocorre por encaminhamento das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município. O centro conta com 355 profissionais, e oferta atendimento em 30 especialidades médicas – a Prefeitura não informou quantas pessoas aguardam na fila de espera.

De 2008 a abril deste ano, o equipamento de saúde já realizou 22,2 milhões de exames, entre laboratoriais, gráficos e por imagem. No mesmo período, 33.544 cirurgias entre gerais, ginecológicas, urológicas e oftalmológicas foram realizadas.

O secretário municipal de Saúde, José Antônio da Silva, lembra que a unidade de saúde foi construída para suprir uma demanda crítica da população diademense. “Pela composição do SUS (Sistema Único de Saúde), este tipo de serviço não é ofertado pelo município, e sim pelo Estado, porém, na época era uma necessidade gritante que precisava ser solucionada”, diz.

Silva anuncia um plano de investimentos para o megacomplexo. Segundo o gestor, a ideia é ampliar a oferta de consultas e cirurgias, principalmente oftalmológicas, área que possui maior procura.

“Estamos estruturando os centros cirúrgicos para poder aumentar a oferta de procedimentos, além da busca constante para contratar médicos em áreas que temos mais dificuldades de encontrar profissionais, como neurologia e cardiologia, por exemplo. Além das nossas ações, também estamos constantemente em diálogo com o Estado para ser ampliada a oferta de vagas em especialidades na rede estadual, porque este tipo de atendimento não é só uma tarefa do município”, finaliza o secretário.

Além do centro de especialidades, o complexo também abriga outros serviços de saúde, como o Centro de Referência em IST, Aids e Hepatites Virais, que funciona desde 2018, e a Rede de Reabilitação Lucy Montoro. Desde 2021, que o Ambulatório Dia Trans, voltado a travestis e transsexuais, atende no local. Atualmente, 263 pacientes são acompanhados no ambulatório.





NA PANDEMIA

Durante o período da pandemia da Covid-19, o centro cirúrgico foi utilizado para internação de pacientes sintomáticos respiratórios. No total, 262 pessoas ficaram internadas. O Quarteirão também funcionou como posto de vacinação contra o coronavírus.