Após discussão e tapa no rosto, Record TV divulga que não houve violência em A Grande Conquista

29/05/2023 | 09:10



Fogo no parquinho? No último domingo, dia 28, Mariana Rios comentou sobre a discussão que aconteceu na festa de A Grande Conquista, novo reality show da Record TV, e transmitiu o comunicado oficial da emissora a respeito do suposto tapa na cara que Gyselle deu em Thiago Servo.

Para quem não se lembra, agressão é um dos pontos cruciais que pode eliminar um candidato do game e a interação entre a dupla deu o que falar na web. O diretor do reality, Rodrigo Carelli, analisou as câmeras e, juntamente com a Record TV, decidiu que não houve violência.

- Aquela não foi uma situação passível de agressão, disse Mariana Rios.

Servo ainda se disse no VT que não gostaria que a participante fosse expulsa do jogo.

- Eu não queria que ela fosse punida. Foi uma coisa no susto. Não foi uma coisa que me machucou. Ela não teve a intenção de me ferir, de me machucar. E esse assunto, a partir de agora, estará encerrado.