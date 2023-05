São Bernardo perde a invencibilidade na derrota para o CSA, em Alagoas

Da Redação



29/05/2023 | 09:11



O São Bernardo lutou, mas perdeu os 100% de aproveitamento e, consequentemente, a invencibilidade ao ser derrotado pelo CSA por 1 a 0, ontem, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Apesar da derrota, o São Bernardo ficou com 12 pontos, na liderança da Série C. O CSA, por sua vez, subiu para o quinto lugar, com oito.

Em boa fase, o São Bernardo tentou apertar o CSA logo de cara. Aos sete minutos, Hugo Sanches cruzou, Léo Jabá ajeitou de cabeça e Matheus Oliveira colocou o goleiro Dalberson para trabalhar. Robinho tentou responder pelo lado do time alagoano, mas jogou longe do gol.

O time do Grande ABC continuou pressionando e viu Hugo Sanches cabecear uma bola nas mãos do goleiro Dalberson. O goleiro alagoano foi o principal nome do primeiro tempo, com grandes defesas.

O CSA foi pouco ao ataque, mas quando conseguiu, marcou. Aos 47 minutos, Ernandes recebeu de Cedric, driblou o marcador e tocou na medida para Taliari. O atacante dominou com categoria e fez um golaço.

No segundo tempo, o São Bernardo precisou sair ao ataque e perdeu grande oportunidade aos cinco minutos. Hugo Sanches cruzou, Bruno Santos cabeceou e jogou rente à trave.

O CSA recuou e não deu espaço para o São Bernardo, que só conseguiu ameaçar no fim. A melhor chance foi aos 37 minutos. Bruno Michel avançou pela direita e cruzou. Dalberson salvou mais uma.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o CSA enfrenta o Altos, no próximo sábado, às 16h, no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI). Na segunda-feira (5), às 20h, o São Bernardo recebe o Figueirense, no Primeiro de Maio.