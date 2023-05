Santo André e Diadema conhecem seus campeões

Da Redação



29/05/2023 | 09:06



O Alvi-Negro conquistou ontem o título da Divisão Especial do futebol amador de Santo André pela terceira vez. Atual campeão (e também já havia levantado o troféu em 1987), o time do Jardim Santo Antônio venceu o União Sacadura Cabral, de virada, por 2 a 1, no Estádio Bruno Daniel. Os gols da equipe alvinegra foram marcados por Vitinho e Bruno Bertucci (ex-jogador do Corinthians), enquanto Rafa fez o gol da pentacampeã equipe da Vila Sacadura Cabral – os três tentos foram na etapa inicial. O prefeito Paulo Serra (PSDB) deu o pontapé inicial à partida, que contou com a presença de muitas crianças e mulheres nas arquibancadas, que recebeu em torno de 6.000 pessoas.

Já o Jardim Casa Grande venceu o Meninos da Ponte por 1 a 0, no campo do Piraporinha, ontem à tarde, e conquistou o título da 32ª edição da Copa Diadema de forma invicta. Foram 64 equipes e quase 2.000 atletas envolvidos durante a competição, que teve início em fevereiro e mobilizou todo o futebol de várzea da cidade. A competição é o maior e mais tradicional torneio de futebol amador do município.