Lana Del Rey é fotografada curtindo praia no Rio

29/05/2023 | 08:48



Neste domingo, 28, a cantora Lana Del Rey aproveitou a praia de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. Após se apresentar na cidade depois de quatro anos longe dos palcos, a americana curtiu o sol carioca. Junto de membros da sua equipe, Lana Del Rey vestiu um "body nude" de renda com mangas compridas e passou protetor para não se queimar. A cantora desembarcou no Brasil na última quinta-feira, 25, e atendeu vários fãs com muita simpatia, tirou selfies, deu autógrafos - e até rolou uma palinha de Just For Life.