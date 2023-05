Fones de ouvido TWS: o que são e quais os benefícios

Da Redação

Do 33Giga



29/05/2023 | 08:55



Os fones de ouvido TWS têm se tornado opção para quem prioriza o movimento, considerando que não possuem fios. Por meio de sua tecnologia popularmente conhecida como True Wireless Stereo, eles se caracterizam por permitirem mobilidade ao usuário, com som estéreo, de maneira que se conectam por bluetooth a aparelhos como celulares, tablets, computadores ou Smart TVs.

Além dos tradicionais fones TWS, é possível encontrar no mercado a tecnologia TWS+, uma versão que permite que os dois lados do acessório pareiem ao mesmo tempo em um dispositivo. Isso inibe que a bateria de um lado acabe antes que a do outro e ainda evita a perda do som durante a transferência de lados, o que melhora a experiência do usuário.

Os fones do tipo TWS acompanham sempre um estojo de carregamento, que permite guardar ou então carregá-los, quando não estão em uso. Outro recurso característico é o cancelamento de ruído ativo ou ANC. Presente em modelos premium, normalmente ele viabiliza a redução de ruídos externos para permitir maior imersão aos sons.

TWS e Lity

Sobre o cancelamento de ruído, aliás, esse é um dos destaques de fones TWS da Lity. O TWA-200, por exemplo, possui cancelamento de ruído adaptativo para minimizar distrações e oferecer um som mais limpo, deixando as chamadas por telefone também livres de barulhos externos.

Além disso, possui bateria de até 42 horas de uso, considerando as cargas do estojo. Este fone de ouvido está disponível em duas cores, sendo branca ou preta.

Outras opções TWS da marca também são os fones TWO-100 e TWO-200, com tecnologia BS+ para graves potentes e áudio premium. Eles permitem avançar, pausar ou voltar músicas, atender e encerrar chamadas, além de ter o recurso para deixar as ligações com áudio mais limpas.

Esses modelos são equipados com tecnologia Bluetooth 5.3. Ambos possuem até 36 horas de uso contínuo, considerando as cargas de carregamento, e podem ser encontrados na versão preta ou branca.

