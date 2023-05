Centros públicos oferecem 160 oportunidades de trabalho

Da Redação



29/05/2023 | 08:44



Os centros públicos do Grande ABC oferecem 160 vagas de emprego nesta semana. Santo André, com 64, tem a maior oferta, seguida por Ribeirão Pires (49) e Diadema (47). Mauá realizou feirão na sexta-feira. São Bernardo, São Caetano e Rio Grande da Serra não informaram.

Em Santo André, os destaques são 16 postos destinados a costureiros para operar máquina de confecção em série, seguido por seis colocações de atendente de padaria e cinco de mecânico de automóveis.

Diadema, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, oferece 47 vagas e conta ainda com seis oportunidades de estágio e dois cargos exclusivos para PCDs. Entre as oportunidades com mais vagas estão as de ajudante de produção para montagem de equipamentos de automação, com dez, e vendedor externo, cinco.

Já o posto de atendimento ao trabalhador de Ribeirão Pires está disponibilizando 49 oportunidades, as que estão com mais vagas são de repositor (dez), auxiliar de linha de produção (oito) e motorista de ônibus urbano (cinco).

MENOR APRENDIZ

O Camp Piero Pollone, de Santo André, está com inscrições abertas para jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho.

A instituição oferece programas de capacitação que preparam para atuação como aprendizes nas empresas parceiras do Grande ABC e da Capital.

As inscrições serão realizadas pelo site www.campsantoandre.org.br.