Avião comprado por Leila para Palmeiras deve chegar ao Brasil no dia 10 e será branco e azul

29/05/2023 | 07:30



O avião comprado por Leila Pereira para o Palmeiras tem previsão de chegar ao Brasil no dia 10 de junho. A informação foi divulgada originalmente pelo UOL e confirmada pelo Estadão. Ainda será necessária a resolução de trâmites burocráticos com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para o avião começar a operar no espaço aéreo brasileiro e internacional. O clube trabalha para resolver as pendências o quanto antes.

A presidente do Palmeiras anunciou a compra da aeronave em janeiro deste ano. A ideia é facilitar o deslocamento dos atletas dentro do Brasil e para o exterior, evitando o desgaste dos jogadores. O avião, que antes tinha uma chamativa pintura de um tubarão, recebeu as cores azul e branca. A ideia é alugá-lo para outros clubes e, por isso, o uso de cores neutras.

A ideia de adquirir um avião partiu da própria Leila Pereira. A iniciativa visou gerar uma economia para o Palmeiras, que segundo levantamento feito pelo Estadão gasta em torno de R$ 1,5 milhão por mês com viagens do elenco para as partidas no Brasil e fora dele.

O avião, um E-190 da Embraer avaliado em R$ 280 milhões, tem capacidade para 114 passageiros e é de propriedade de uma das empresas de Leila Pereira e de seu marido, José Roberto Lamacchia, donos da Crefisa e da FAM, empresas que patrocinam o Palmeiras desde 2015.

O casal fundou uma companhia aérea em 5 de outubro de 2022. Nomeada Placar Linhas Aéreas S/A, a empresa trabalha para obter as certificações necessárias da Anac para poder começar a operar. O casal também tem um jato executivo próprio, um Falcon 8X de matrícula PR-JRY. De acordo com registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), a Placar opera voos não regulares, isto é, fretados, de passageiros e carga.

Leila Pereira é a quinta mulher mais rica do Brasil e ostenta a 45ª maior fortuna do País, de acordo com a Forbes, revista especializada em negócios e economia. Segundo a publicação, a empresária de 57 anos é dona de um patrimônio avaliado em R$ 7,2 bilhões.

DETALHES DO AVIÃO

O E-190 da Embraer comporta de 96 a 114 passageiros, tem envergadura de 28,72 metros e comprimento de 36,24m. A aeronave pode alcançar 871 km/h de velocidade máxima e tem alcance de 4.537 quilômetros. O primeiro voo desse modelo, um projeto próprio da Embraer, ocorreu em março de 2004.

O peso máximo de decolagem é de 51.800 kg e o de aterrissagem, de 44.000 kg. A carga máxima é de 13.047 kg e o combustível máximo utilizável é de 12.971 kg. Segundo a fabricante, o modelo é espaçoso e econômico.

O valor de uma aeronave é muito variável. Em 2021, um modelo como o que Leila adquiriu foi avaliado em US$ 55 milhões, algo em torno de R$ 280 milhões na cotação atual. O E-190 tem duas versões, o E-1 e o E-2. A versão comprada por Leila para o Palmeiras, E-2, é mais nova e mais cara, podendo superar os R$ 300 milhões.