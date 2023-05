Colapinto supera Italo em final no Surf Ranch e assume liderança do Circuito Mundial

28/05/2023 | 22:54



Italo Ferreira chegou perto de manter a hegemonia brasileira na etapa de Surf Ranch no Circuito Mundial. Mas, neste domingo, acabou superado pelo americano Griffin Colapinto na final da disputa, realizada na piscina de ondas artificiais de Kelly Slater, uma das lendas do surfe mundial. No feminino, Tatiana Weston-Webb foi eliminada na semifinal.

Italo e Colapinto fizeram uma disputa equilibrada do começo ao fim, que acabou com o apertado placar de 17,77 a 17,13 em favor do americano, que venceu uma etapa pela primeira vez nesta temporada. O triunfo, contudo, foi o suficiente para levá-lo para a liderança do Circuito.

Colapinto chegou aos 35.090 pontos, desbancando o brasileiro João Chianca da ponta. Chumbinho, como é mais conhecido, ocupa agora o segundo lugar, com 33.000. Filipe Toledo vem no terceiro lugar geral, com 31.660. Na sequência, o brasileiro mais bem colocado do ranking é Gabriel Medina, em sexto, com 24.705.

Para chegar à final, Italo superou o australiano Ethan Ewing por 16,60 a 16,36. Na outra semifinal, Colapinto eliminara Filipinho por 15,60 a 14,10. Antes, ainda pelas quartas de final, Italo havia sido o algoz de Chumbinho, por 17,27 a 8,33. Filipinho vencera o italiano Leonardo Fioravanti por 17,20 a 16,17.

Medina fora superado por Ewing nos detalhes. Ambos terminaram com a mesma pontuação: 16,67. Mas o australiano levou a melhor no desempate, que era a maior nota individual, com 9,07. Já Yago Dora se despediu ao ser batido por Colapinto por 14,57 a 9,43.

No feminino, Tati Weston-Webb caiu diante da havaiana Carissa Moore por 18,00 a 14,77. Líder do ranking, Carissa confirmou o favoritismo na final ao vencer a americana Caroline Marks por 16,53 a 15,43.

O Circuito Mundial será retomada já no mês de junho, com duas etapas num intervalo de 20 dias. A primeira será realizada em El Salvador, entre 9 e 18 de junho. Uma semana depois, os principais surfistas do mundo vão desembarcar no Rio de Janeiro para a disputa da etapa de Saquarema na janela de 23 de junho a 1º de julho.