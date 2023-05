Correção: Botafogo supera América-MG e abre vantagem na liderança do Brasileirão

28/05/2023 | 21:40



A nota enviada anteriormente contém um erro no título e no texto. O Botafogo não entrou em campo com time reserva. Segue a versão corrigida:

O Botafogo aumentou sua vantagem na liderança do Brasileirão ao vencer o América-MG por 2 a 0, neste domingo, no Engenhão, no Rio de Janeiro. O primeiro colocado da tabela contou com um gol relâmpago de Júnior Santos e outro de Luis Henrique para abrir cinco pontos de frente na tabela.

O duelo marcou o encerramento da oitava rodada. Com mais três pontos, o Botafogo chegou aos 21 pontos e abriu cinco pontos do Palmeiras, que empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG e ficou com 16 pontos. Já o América-MG é o vice-lanterna, com quatro pontos.

Na próxima quarta-feira, o Botafogo precisa reverter o placar de 3 a 2 da ida, em Curitiba (PR), contra o Athletico-PR, para avançar às quartas de finais da Copa do Brasil. O jogo decisivo vai acontecer no Engenhão. Também na quarta-feira, o América-MG entra em campo defendendo uma vantagem de 2 a 0 sobre o Internacional, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Com dois minutos de jogo, Junior Santos colocou o time carioca na frente. Trocando passes, a bola chegou até o lado direito com Di Plácido, que cruzou m medida para Júnior Santos, se antecipando a defesa adversária, cabecear para o fundo das redes.

O gol relâmpago ditou o restante da partida. O Botafogo tinha a posse de bola, porém, encontrou dificuldade na criação. A dupla de ataque foi bastante participativa, em ataques pelos lados do campo, mas sem nenhuma grande chance de ampliar o resultado. O América-MG ficou retraído e teve poucas chances no ataque.

Os donos da casa voltaram para o segundo tempo dispostos em ampliar o marcador para ficar confortável no duelo. Em bela trama ofensiva, Luis Henrique marcou um golaço. Adryelson ajeitou para Eduardo que, de calcanhar, serviu o atacante. Luis Henrique driblou o goleiro e marcou o segundo gol aos 11 minutos. Em lance parecido, por pouco o Botafogo não ampliou. Em novo passe de calcanhar de Eduardo, desta vez para Júnior Santos, porém, o atacante parou no goleiro mineiro.

Aos poucos, o Botafogo foi abaixando o ritmo da partida e buscava os contra-ataques para liquidar de vez. Mesmo com espaço e com passes em velocidade, o time carioca conectava bem os ataques, mas sem conseguir transformar a sua superioridade em campo em gols. Superior boa parte do confronto, o Botafogo rodou a bola e administrou o resultado, com direito a "olé" até o apito final.

Na próxima rodada, o Botafogo visita o Athletico-PR, no sábado, às 18h30, na Arena da Baixada. No mesmo dia e horário, o América-MG recebe o Corinthians na Arena Independência.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 0 AMÉRICA-MG

BOTAFOGO - Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson (Philipe Sampaio), Víctor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Lucas Fernandes (Raí) e Eduardo (Janderson); Júnior Santos e Luis Henrique (Victor Sá). Técnico: Luís Castro.

AMÉRICA-MG - Mateus Pasinato; Marcinho, Wanderson, Iago Maidana e Danilo Avelar; Lucas Kal, Breno (Juninho) e Emmanuel Martínez (Alê); Everaldo (Mateus Gonçalves), Renato Marques (Aloísio) e Felipe Azevedo (Mastriani). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS - Júnior Santos, aos 2 minutos do primeiro tempo. Luis Henrique, aos 11 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Victor Cuesta e Marçal (Botafogo); Renato Marques, Iago Maidana e Marcinho (América-MG).

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP/Fifa).

RENDA - R$ 1.120.235,00.

PÚBLICO - 20.302 pagantes (23.708 no total).

LOCAL - Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).