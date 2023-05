Real Sociedad confirma vaga na Liga dos Campeões após dez anos; Espanyol cai

28/05/2023 | 16:40



A Real Sociedad está de volta à Liga dos Campeões da Europa. Neste domingo, o time espanhol confirmou a vaga mesmo perdendo para o Atlético de Madrid por 2 a 1, fora de casa. A classificação foi garantida por causa da derrota do Villarreal, por 2 a 1, para o Rayo Vallecano, pela penúltima rodada do Campeonato Espanhol.

Na última vez que esteve no torneio europeu, a Real Sociedad não conseguiu vencer na fase de grupos e conquistou apenas um ponto, ficando em último lugar do Grupo A, que teve também Manchester United, Bayer Leverkusen e Shakhtar Donetsk.

No Campeonato Espanhol, a Real Sociedad cumprirá tabela na última rodada, já que garantiu o quarto lugar, com 68 pontos, atrás apenas de Barcelona (88), Real Madrid (77) e Atlético de Madrid (76).

A penúltima rodada definiu também a ida do Villarreal para a Liga Europa, com 63 pontos, assim como o Betis, que tem 59, após vencer o Girona, fora de casa, por 2 a 1.

Os destaques positivos da penúltima rodada foram Barcelona e Atlético de Madrid. Após conquistar o título, o time catalão segue em alta no torneio. Neste domingo, bateu o Mallorca por 3 a 0, com gols de Ansu Fati, duas vezes, e Gabi. Já a equipe do técnico Diego Simeone venceu a própria Real Sociedad por 2 a 1.

REBAIXAMENTO

O Espanyol se juntou ao Elche na segunda divisão do Campeonato Espanhol após ceder o empate ao Valencia por 2 a 2. Com isso, ficou com 36 pontos e já não pode mais deixar a zona de rebaixamento, já que o Celta de Vigo (17º), tem 40.

O Valladolid, mesmo com o empate sem gols com o Almería, ainda tem chances de escapar do rebaixamento, pois tem 39 pontos, contra 40 do próprio Almería e do Celta. Cádiz, Getafe e Valencia somam 41.

Confira os jogos da 37ª rodada do Campeonato Espanhol:

Almería 0 x 0 Valladolid

Athletic Bilbao 0 x 1 Elche

Atlético de Madrid 2 x 1 Real Sociedad

Barcelona 3 x 0 Mallorca

Cádiz 1 x 0 Celta Vigo

Getafe 2 x 1 Osasuna

Girona 1 x 2 Betis

Rayo Vallecano 2 x 1 Villarreal

Valencia 2 x 2 Espanyol