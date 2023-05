Mais de 800 automóveis participam de encontro de clássicos em Ribeirão Pires; veja fotos

Da Redação

O Complexo Ayrton Senna, na região central de Ribeirão Pires, sediou neste domingo (28) o Old Classic, evento que reuniu mais de 800 automóveis antigos e especiais. Entre os destaques do encontro, que teve entrada gratuita, o grupo X Motos Show realizou apresentação de manobras radicais. Exposição de lowrides – carros com suspensão modificada – também foi atração do Old Classic.

“Todas as quintas-feiras, o Complexo Ayrton Senna recebe, no período noturno, o encontro de automóveis antigos. Esta foi a segunda edição do Old Classic, atividade que conta com estrutura maior para receber mais expositores de automóveis e acolher melhor o público. O resultado foi espetacular. Muitas famílias, clima festivo e um movimento intenso de curiosos e apaixonados pelo universo automotivo aqui em nossa cidade”, destacou o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL).

As bandas Déjà Groove e Cólica Renal (cover de Mamonas Assassinas) se apresentaram durante o evento. Feira de artesanato, brincadeiras para crianças, área gastronômica com food trucks e mercado de pulgas fizeram parte da programação. Os expositores de carros contribuíram com a doação de alimentos não perecíveis ou ração para pets. O evento foi promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer.