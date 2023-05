Simony abre o jogo e fala sobre nova fase do tratamento: - Fico mais cansada

28/05/2023 | 16:11



Desde que descobriu um câncer no intestino, Simony está usando as redes sociais para compartilhar tudo o que está passando com os seguidores. Desde momentos ruins aos momentos bons e de muita felicidade, a cantora não esconde a rotina e nem os procedimentos que realiza.

E desta vez, Simony decidiu abrir o jogo. Preparada para a próxima fase do tratamento, a artista decidiu gravar um vídeo e publicá-lo no Instagram para atualizar os fãs. Através do feed, a cantora revelou o motivo de seu sumiço e confessou que os tratamento estão mais difíceis.

- Oi, gente. Sei que andei sumidinha [?]. Só que esse tratamento, realmente, está mais pesadinho.

Em seguida, a famosa deu mais detalhes sobre os sintomas e efeitos colaterais que anda sofrendo:

- Fico muito mais cansada, com mais fadiga, estou tendo um pouquinho de náusea e, assim, não é fácil mesmo.

Por fim, Simony contou que vai voltar a ser internada. Isso porque ela precisa ser monitorada de duas em duas semanas para ver como está o andamento do tratamento.

- Interno de duas em duas semanas. Estou fazendo quimio e radio[terapia]. Depois, volto para contar melhor. Um dia de cada vez, com muita fé e tranquilidade.