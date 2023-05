Solange Gomes defende filha e se desculpa com família de Gabriel Roza

28/05/2023 | 16:11



Stephanie Gomes, participante de A Grande Conquista, teve uma fala muita repercutida nas redes sociais durante os últimos dias. Ao chamar Gabriel Roza, ex-noivo de Bia Miranda, de feio ao ser questionada se o beijaria, Stephanie atraiu alguns comentários negativos e Solange Gomes, sua mãe, utilizou as redes sociais para se desculpar pela filha.

- Sobre o comentário que ela fez na madrugada do Gabriel. Ela disse que o Gabriel, após umas brincadeiras e insinuações de que ela teria beijado o Gabriel por causa de uma mancha de batom, ela devolveu dizendo que o Gabriel era feio e que seria humilhante pra ela ficar com o Gabriel. Obviamente, eu não concordo com esse comentário. É um comentário que não é bacana de a gente fazer dentro da nossa casa, que dirá em rede nacional.

Em seguida, após falar sobre o comportamento da filha dentro e fora do reality show, Solange pediu desculpas à família de Gabriel.

- Eu tenho certeza que ela se arrependeu profundamente, do fundo do coração, do que ela falou do Gabriel. Com certeza, gente, ela não falou aquilo que é, realmente, o que ela sente. A Stephanie é uma menina humilde demais, demais da conta. Talvez as pessoas não consigam estar percebendo isso nela. Mas ela é.

Além disso, a mãe da concorrente ao prêmio milionário em A Grande Conquista seguiu se desculpando em nome de Stephanie.

- Inclusive, quero pedir desculpas ao Gabriel, à família do Gabriel por esse comentário da minha filha, que não deveria ser feito. Obviamente, eu não concordo com esse comentário. Isso não tem nada a ver com a Stephanie, ela abomina esse tipo de atitude. A minha filha devia estar muito mal por dentro pra falar isso, eu tenho certeza, eu conheço ela. Então, me desculpa Gabriel, a mãe do Gabriel, a família do Gabriel e a gente consegue ver que o Gabriel tem um coração muito bacana.