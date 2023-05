Nova música de Taylor Swift teria indiretas para Joe Alwyn e desabafos sobre o término

28/05/2023 | 16:10



Não é novidade para os fãs de Taylor Swift que a cantora adora surpreender a todos com novos lançamentos e músicas que relatam momentos e sentimentos da vida dela. E é claro que desta vez não foi diferente. Recentemente, a artista lançou a versão deluxe de seu último álbum, Midnights.

Intitulado Midnights (Til Dawn Edition), o disco conta com um remix da música Karma, com a participação da rapper Ice Spice, e uma faixa inédita chamada You're Losing Me. Os fãs, que já analisaram a canção minuciosamente, estão desconfiados que a composição seria um desabafo da cantora sobre o suposto término com Joe Alwyn.

- Devo jogar fora tudo o que construímos ou mantenho? [...] Meu coração não vai mais bater por você, porque você está me perdendo. [...] Você não sabe o que tem até que acabe, diz ela na letra.

Em seguida, Taylor faz uma autocrítica, mas os fãs apontam que o verso fala sobre a indecisão de Joe sobre um casamento com a famosa:

- Sou a melhor coisa nesta festa e também não me casaria comigo. Uma pessoa que patologicamente quer agradar as outras, que só queria que você a enxergasse.

Veio aí!

Mesmo com as polêmicas e teorias sobre a música You're Losing Me, Swift chamou a atenção dos fãs com uma grande novidade. Junto com o lançamento da versão deluxe de Midnights, a cantora também lançou o clipe de Karma junto da rapper.

Nova fase?

As notícias do suposto término de Taylor foram seguidas pelo boato de que a loira teria engatado um romance com Matt Healy - com quem já teve um affair no passado. Enquanto deixa os seguidores de queixo caído com suas apresentações e inúmeras trocas de figurino, pode ser que Taylor já esteja se preparando para uma nova vida.

Isso porque, segundo o The Sun, Matt já mandou parte de suas coisas para a casa da cantora, nos Estados Unidos. Além disso, ele também teria conversado com a banda que faz parte para ajustar sua nova rotina.

- Ele e Taylor são tão amados e querem passar o máximo de tempo possível juntos. Matty já disse à equipe de 1975 que fará todas as demos da banda na América no futuro. Ele trabalhará em suas partes para a colaboração enquanto ela estiver em turnê e agendou um horário para assistir a shows selecionados para reunir inspiração para seu próximo álbum.

Eita...