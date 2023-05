Virginia Fonseca celebra sete meses da filha com ensaio fofíssimo; confira

28/05/2023 | 15:10



Alerta de F-O-F-U-R-A! Virginia Fonseca está comemorando neste domingo, dia 28, mais um mês da sua caçulinha, Maria Flor, fruto do seu casamento com Zé Felipe.

Mamãe coruja, a influenciadora realizou um ensaio super fofo com a pequena e abriu o coração. Nos cliques, a bebê com um look de praia, óculos de sol e os cabelos molhados. Além disso, posou toda feliz com a irmão, Maria Alice.

TOTOCAAAA FLORRRR!!!!!!!! 7 meses dela, com o penteado cabelo molhado, muitoooo famoso entre as celebrisss. Te amo totoca, que Deus abençoe sua vida sempre, lhe dê muita saúde e felicidade!!!

Recentemente, Virginia fez uma tatuagem da mãozinho da herdeira em sua costela. Tão linda, tão risonha, tão gordinha, derreteu-se ela ao compartilhar o desenho.