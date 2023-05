Filha de Ivete Sangalo rouba a cena durante show em Portugal

28/05/2023 | 14:47



Filha de peixe, peixinha é, escreveu Ivete Sangalo na legenda de um vídeo publicado em rede social, ao se referir à performance da filha Marina, de 5 anos, durante show em Porto, Portugal. A menina mostrou muita animação ao som da música Arerê, na apresentação realizada no último sábado, 27, dia em que a artista completou 51 anos.

Sob o olhar atento de Ivete, que babou e deu boas risadas, Marina, que é gêmea de Helena, se divertiu bastante e ainda mandou beijinhos para a plateia. O momento, que está repercutindo na web, encantou os fãs e amigos famosos da apresentadora do The Masked Singer Brasil, da Rede Globo.

"Que maravilha", escreveu a atriz Paolla Oliveira, nos comentários do post no Instragram. "Aaaah, que lindezaaaa!! Num guento!!", falou a cantora Sandy. "Que coisa mais linda", declarou a atriz Deborah Secco. "Ameiiiiii! Feliz aniversário, maravilhosa! Saudades de você", emendou a apresentadora Ticiane Pinheiro. "ahahahha... que Lindas!", comentou a humorista Dani Calabresa. "Coisa fofaaaaa", disse a cantora Zélia Duncan.

Marina, Helena e Marcelo, de 13 anos, são filhos de Ivete Sangalo com o nutricionista Daniel Cady, com quem se casou em 2011.

Ivete Sangalo ganhou uma bela homenagem da amiga de longa data, a apresentadora Xuxa Meneghel. Em suas redes sociais, ela comentou ter pensado repentinamente na cantora pela manhã, antes mesmo de se lembrar que a baiana estava fazendo aniversário naquele dia.

Para parabenizar a artista, Xuxa publicou uma série de fotos ao lado de Ivete, em que destaca alguns dos momentos especiais que tiveram juntas. "Veveta, hoje acordei pensando em você... Queria te ligar para saber como você estava, as meninas? E que surpresa! Hoje é seu aniversário. Eu realmente tenho um canal aberto contigo. Queria ter feito uma música, dançar para você (hehe... quem sabe em outra vida) mas nada chegará perto do meu carinho por você", começou a apresentadora.

E continuou: Simplesmente quero o melhor para ti. Não apenas no seu níver? Queria que a Bahia fosse aqui no "Recreio ou Ipanema" para te abraçar sempre que meu coração desejasse e ficar do seu lado?(acho que você ia enjoar de me ver). Te amo, simples assim".