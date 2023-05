Cumprindo tabela no Italiano, Napoli abre 2 a 0, mas cede empate ao Bologna

28/05/2023 | 14:28



Após quebrar um jejum de 33 anos sem conquistar o Campeonato Italiano, o Napoli segue cumprindo tabela. Neste domingo, pela penúltima rodada, o time napolitano abriu 2 a 0 de vantagem para o Bologna, mas relaxou e cedeu o empate por 2 a 2, no estádio Renato DallAra.

O Napoli sobrou na competição e já soma 87 pontos, com 27 vitórias, seis empates e apenas quatro derrotas. O Bologna, por sua vez, também não tem mais pretensões no torneio e continua no meio da tabela de classificação, com 46.

O Napoli começou o primeiro tempo de forma intensa e abriu o placar logo aos 14 minutos com Victor Osimhen. Ele aproveitou a falha de Lukasz Skorupski para fazer 1 a 0 e colocar a sua equipe em vantagem no marcador.

O Bologna teve grande chance de empatar no primeiro tempo, mas o chute de longe de Nicolás Dominguez acertou a trave, melhor para o Napoli, que ampliou aos nove da etapa final. Osimhen recebeu de Bereszynski e marcou o seu 25º gol na temporada.

O atacante entrou para um seleto grupo que conta com Cavani (26), Mertens (28) e Higuaín (36), todos marcaram mais de 25 gols com a camisa do Napoli em uma única temporada.

Tudo levava a crer que o Napoli venceria fácil, mas o Bologna resolveu complicar. Aos 18 minutos, Ferguson pegou o rebote, dentro da área, e diminuiu. Aos 39, Silvestri, em uma bela cabeçada, deixou tudo igual.

O Bologna ainda chegou a um terceiro gol, com Nicolas Sansone, mas a arbitragem marcou impedimento, anulou o lance e decretou a igualdade.

Ainda neste domingo, o Lecce (16º) se distanciou da zona de rebaixamento ao derrotar o Monza (10º) por 1 a 0 fora de casa. Já o Hellas Verona (17º) deixou o descenso ao empatar com o Empoli (14º) por 1 a 1.