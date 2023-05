Verstappen supera chuva, exalta estratégia, e comemora mais uma vitória na F-1

28/05/2023 | 14:13



Tudo estava sob controle até que, já na parte final da corrida, uma forte chuva deixou a pista escorregadia e complicou a situação dos pilotos no GP de Mônaco. Feliz por mais uma vitória neste domingo, Max Verstappen falou das dificuldades que precisou superar para cruzar a linha de chegada em primeiro lugar.

"Foi bastante difícil porque inicialmente estávamos com pneus médios e o Fernando (Alonso) com compostos duros. Não queríamos esticar tanto a parada nos boxes e, com a chuva chegando, não sabia o que realmente iria acontecer", afirmou o holandês que abriu uma boa vantagem para o piloto da Aston Martin e trabalhou firme para não permitir uma aproximação.

"A pista estava incrivelmente escorregadia. Quando você está tão à frente, não quer forçar demais, mas também não quer perder muito tempo. Com esse panorama difícil, esbarrei nas paredes algumas vezes. Foi super complicado, mas isso é Mônaco", comentou ainda sob os efeitos do desgaste da prova.

Líder do Mundial de pilotos com 144 pontos, o holandês valorizou não só o seu resultado, mas também o empenho da equipe em deixar o carro em boas condições para competir pelas ruas de Montecarlo.

"É muito bom vencer. Também é muito bom ganhar da forma que fizemos, superando o tempo e tudo. Agora temos é de manter a calma e voltar para casa. O importante é que conseguimos mais uma vez muitos pontos para a Red Bull", completou.

Na classificação, o holandês aparece isolado na liderança com 144 pontos. Sergio Perez, seu companheiro de equipe, não pontuou na prova deste domingo e segue com 105. Alonso aparece na terceira posição e, com o pódio em Mônaco chegou aos 93 pontos. Já no Mundial de Construtores, a RBR soma 249 pontos contra 120 da Aston Martin, equipe que vem no segundo posto.