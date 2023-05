Bruno Gagliasso publica declaração para Giovanna Ewbank: Parceira de vida

28/05/2023 | 14:11



Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank não escondem o amor que sentem um pelo outro. Desde que assumiram o romance e começaram a aumentar a família com Titi, Bless e Zyan, o casal usa as redes sociais para compartilhar momentos em família e, por vezes, algumas declarações de amor.

Como você viu aqui no ESTRELANDO, recentemente, o ator usou os Stories para compartilhar a emoção da amada e da filha mais velha ao assistirem o filme A Pequena Sereia. No vídeo, além de mostrar o choro da dupla, Bruno também não escondeu que ama muito as duas ao escrever Amo vocês na legenda da publicação.

Porém, as declarações não pararam por aí! Através do feed do Instagram, o artista se declarou à Giovanna Ewbank. Bruno Gagliasso publicou uma série de fotos super românticas junto da amada e escreveu:

Minha parceira de vida! Te amo.

E é claro que Gioh não deixou de responder o amado. Nos comentários da publicação, ela comentou:

Te amo, meu amor.