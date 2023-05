Zé Neto revela que brigou com Anitta antes da polêmica sobre tatuagem íntima: Aquilo ficou no meu coração

28/05/2023 | 14:10



Parece que a briga de Zé Neto com a cantora Anitta começou bem antes da polêmica sobre a tatuagem íntima! O sertanejo participou do programa Chupim, da rádio Metropolitana, e relembrou um momento tenso com a poderosa.

Segundo o sertanejo, tudo começou em um show realizado em Minas Gerais. O músico contou que a equipe de Anitta pediu equipamentos emprestados, mas acabou gerando uma enorme confusão.

- A equipe técnica dela chegou e pediu para mudar toda montagem, em cima da hora. Liguei para o meu produtor, que disse que não era para mudar nada. A gente já estava emprestando tudo. Não satisfeita, ela subiu no palco com tudo apagado. Não usou uma lâmpada, de birra.

E não parou por aí, já que Zé Neto ainda contou que Anitta teria reclamado do barulho do camarim:

- Bateram na porta, de forma muito mal educada, perguntando sobre o som, porque a Anitta estava no camarim do lado.

Ainda sobre o assunto, o sertanejo surpreendeu ao revelar o que escutou de um motorista:

- A gente entrou na van e o motorista perguntou se éramos amigos da Anitta. A gente respondeu que sim e ele alertou que ela estava falando muito da gente, que a gente era mal educado, maus profissionais. Aquilo ficou no meu coração, eu sou uma pessoa rancorosa.

Eita!