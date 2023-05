Patrícia Ramos anuncia término de casamento: Nem todos os finais são tristes

28/05/2023 | 13:11



Mais uma solteira no mundo! Patrícia Ramos, apresentadora que estava no comando da Rede BBB com Vivian Amorim, anunciou neste sábado, dia 27, o término de seu casamento. A comunicadora estava ao lado de Diogo Vitório há cinco anos.

De acordo com a publicação de Patrícia, o fim do relacionamento aconteceu de forma amigável.

Faz cinco anos que vocês acompanham a nossa rotina. Mas hoje, em respeito aos amigos, fãs e familiares, anunciamos o fim da relação conjugal, marcada por muita cumplicidade, alegria e momentos incríveis.

Ainda na postagem, foi dito que o final necessário e marca o início de novos ciclos.

Nos comentários, Vivian Amorim mandou um recado à amiga:

QUE??? Não só acompanhamos, como também torcemos muito por vocês? Fiquem bem!