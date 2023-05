Susana Vieira, a Cândida, de Terra e Paixão, revela que não gostou do fim de sua personagem

28/05/2023 | 13:10



E mais um personagem já tem o seu final triste decretado! Susana Vieira, que está no ar em Terra e Paixão, novela das nove da TV Globo, vai ter que dar adeus à Cândida. Porém, ela revelou que não gostou nada do final que sua personagem vai ter nas próximas semanas da trama.

Antes de gravar mais cenas, a atriz já tinha chegado a comentar que não estava gostando de ver a mídia falando dela interpretando uma personagem velha. Em entrevista à jornalista Heloisa Tolipan, este foi um dos tópicos abordados.

- Imagino que seja uma maneira grosseira de falar, ficar frisando que vou fazer a primeira mulher velha da minha carreira. Ora, tenho 80 anos de idade, 60 de carreira. E não sou uma mulher velha.

Em nova entrevista, desta vez, ao jornal Extra, a global se despediu de sua personagem e disse que não gostou do final que ela vai ter. Isso porque, segundo ela, estava gostando muito da trama e de Cândida.

- Já estou com uma enorme saudade! Foram dias densos, tensos, complexos pela dramaticidade e pelo texto apurado e objetivo. Tenho saudade das roupas, do sotaque, de toda a equipe técnica e da direção. Saudade também do meu batom vermelho e dos cabelinhos. E, para ser sincera, não gostei nem um pouco de morrer.

Preparados para dizer tchau?