Simony será internada novamente na próxima terça: ?Não é fácil mesmo?

28/05/2023 | 12:49



Simony voltou às redes sociais para atualizar os fãs e seguidores sobre seu tratamento contra o câncer de intestino. A cantora, que está fazendo sessões de quimioterapia e radioterapia, confessou que a atual fase do processo não está sendo muito fácil e que voltará a ser internada na próxima terça-feira, 30, para uma nova etapa.

"Sei que andei sumidinha. Vocês sabem que sempre gosto de dividir com vocês todas as coisas sobre o tratamento, como eu estou passando... enfim. Só que esse tratamento, realmente, tá mais pesadinho, fico muito mais cansada, com mais fadiga, estou tendo um pouquinho de náusea", disse a artista, em vídeo publicado no Instagram no último sábado, 27.

"E, assim, não é fácil, não é fácil mesmo. Hoje, dei uma melhorada. E aí eu resolvi fazer esse vídeo para vocês. Na terça, eu volto de novo a internar. Interno de duas em duas semanas, estou fazendo quimio em rádio e, realmente, ela está mais pesadinha", falou.

Em seguida, Simony garantiu que está bem e que em breve vai ver como estão os resultados do tratamento. "Mas tá tudo bem. Daqui mais um pouquinho eu faço outro exame para ver como é que está indo a imuno junto com a quimioterapia, e depois eu volto para contar para vocês melhor. Mas é isso, é um dia de cada vez com muita fé, muita tranquilidade", finalizou.

Na legenda do vídeo, a cantora completa: "Como sempre amo dividir as coisas com vocês, porque assim posso fortalecer outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo? Um dia de cada vez".

Amigos famosos deixaram mensagens de apoio para a cantora no post. "Te amo", escreveu a cantora Preta Gil, que também está em tratamento contra um câncer no intestino. "Sua linda, corajosa, maravilhosa, você é um exemplo. Vai ficar tudo bem", disse a atriz e humorista Fabiana Karla. "A sua capacidade interior de olhar a vida de frente é surpreendente. Só admiração! Há! Você tá muito chique nesse vídeo!", falou o humorista Tom Cavalcanti. "Mandando boas energias daqui. Muitos beijos", emendou a apresentadora Patrícia Poeta.