Sandy estreia turnê Nós, Voz, Eles 2023, em Salvador

28/05/2023 | 12:10



Arrasou! Na noite do último sábado, dia 27, Sandy estreou a sua turnê Nós, Voz, Eles 2023, em Salvador. A cantora se apresentou no Centro de Convenções de Salvador.

Para presentear os fãs, a cantora soltou a voz com sucessos de Sandy e Junior, e contou com a participação especial do maridão e pai do seu filho, Lucas Lima.

A última vez que Sandy se apresentou em Salvador foi no mês de julho de 2019, durante o espetáculo que celebrou os 30 anos da dupla ao lado do irmão, Junior. O show aconteceu na Arena Fonte Nova.

Durante a apresentação, Sandy cantou sucessos como Aquela dos 30, Respirar, Pés Cansados e Universo Reduzido.

O próximo show da turnê será em Sorocaba, no dia 3 de junho.